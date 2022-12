I 90 anni di Latina: stasera il concerto in piazza della Libertà, domani la riapertura del Teatro D'Annunzio

E' tutto pronto per i festeggiamenti del 90esimo anniversario dell'inaugurazione della città di Latina. Per l'occasione il Comune in collaborazione con l'Atcl, Associazione teatrale fra i Comuni del Lazio, e il contributo di Ventidieci e Città sport e cultura, ha organizzato un ampio cartellone di proposte culturali. Tra i momenti più attesi, senza dubbio, la riapertura del teatro D'Annunzio dopo quasi sette anni di chiusura per lavori. Ma andiamo per ordine. A dare il via ai festeggiamenti, stasera alle 22 in piazza della Libertà, sarà una divertente festa a tema anni Novanta, 90 Wonderland: tutti pronti a scatenarsi con i Fanoya, gruppo indie formato da Giacinto Brienza e Leone Tiso che fanno musica synth-pop più moderno. E allo scoccare della mezzanotte naso all'insù per ammirare lo spettacolo pirotecnico.



Domani, giorno del compleanno della città, alle 11 inizieranno i festeggiamenti istituzionali con la tradizionale deposizione di una corona di fiori al Monumento del Bonificatore in piazza del Quadrato. Nel pomeriggio, alle 18, nella cattedrale di San Marco la messa celebrata dal vescovo Crociata.Poi il gran finale con la riapertura del D'Annunzio, alle 19.30 con, il concerto dell'Ensemble Simphony Orchestra diretta dal Maestro Loprieno con Alla scoperta di Morricone (con la partecipazione dell'attore Luca Angeletti), madrina della serata sarà l'attrice di Latina Ilaria Spada.Ad impreziosire il programma la mostra documentaria Nascita di una città l'avvio dell'amministrazione comunale (1931-1934) attraverso le carte dell'Archivio di Stato di Latina (sarà visitabile domani dalle 9 alle 17 all'Archivio di Stato di Latina in via dei Piceni 24). Al Museo Cambellotti, invece, alle 10 si aprirà la mostra Incroci di arte.Se.Nog