IL CASO

In tema di liste d'attesa, prenotando una visita al Cup della Asl pontina il 1 giugno succede anche di vedersi assegnata come prima data utile quella dell'11 gennaio 2022, cioè fra otto mesi. E' quanto accaduto a un cittadino residente a Priverno che aveva richiesto la prenotazione di un monitoraggio continuo (h24) della pressione arteriosa e si è visto proporre come data quella del prossimo gennaio raggiungendo però la città di Gaeta, a 60 km dal suo luogo di residenza. «Detto esame racconta l'utente prevede l'applicazione di un apparecchio elettronico da portare con sé e che il giorno dopo deve essere tolto. Quindi, fatti due conti, bisogna perdere due mezze giornate e percorrere in totale 240 km. L'alternativa è richiedere l'esame in farmacia a Priverno e in due o tre giorni forse si può ottenere un appuntamento. Ma il rammarico è tanto e mi chiedo se la nostra città meriterebbe un sistema di assistenza sanitaria più rispondente agli standard europei. La Casa della salute di Priverno del resto aveva visto il taglio del nastro con tutta una prima fila occupata dai nostri politici locali, nonostante non sia stata ultimata perché mancherebbe il completamento della ristrutturazione della Palazzina centrale A».

