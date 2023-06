Giovedì 1 Giugno 2023, 10:11

Antonio Cosentino ormai è confermato, con il nome già indicato alla sindaca Matilde Celentano; e poi conferme sui nomi di Gianluca Di Cocco, Andrea Chiarato, Annalisa Muzio, Franco Addonizio, Ada Nasti. Con una sorpresa per la Lega: nella giunta di Latina spunta infatti ora il nome dell'ex assessore dei tempi di Giovanni Di Giorgi, Marilena Sovrani, accanto a Vincenzo Valletta. E resta sempre in ballo il nome di un professionista pontino per coprire la delega all'Urbanistica, su cui la Celentano sta valutando.

La prima conferma ufficiale che giunge è relativa a FI. Il partito ha provato a puntare i piedi per avere due assessori, ma non c'è riuscito. Di fronte all'estrema possibilità di uscire dalla giunta, ha desistito: avrà un solo assessore, Antonio Cosentino, 21 anni, il più votato della lista. Il nome, a quanto si apprende, è già stato consegnato alla sindaca Celentano, e la delega per lui sarebbe quella alle Attività produttive. In FdI, vengono confermati i nomi di Gianluca Di Cocco (Marina e Turismo) e di Andrea Chiarato (Sport), con una novità: si vorrebbe dare infatti a quest'ultimo anche la delega agli Impianti sportivi, scorporandola dai Lavori pubblici.

La vicenda più articolata sembra quella per i due assessori della Lega. E questo perché ci sono alcuni schieramenti: da un lato, Vincenzo Valletta, supportato dal consigliere regionale Angelo Tripodi e dall'europarlamentare Matteo Adinolfi; dall'altro, Massimiliano Carnevale con la deputata Giovanna Miele. Ma il partito vorrebbe anche rispettare la parità di genere ed ecco anche perché nei giorni scorsi l'indicazione di Pina Cochi, che potrebbe entrare se Carnevale dovesse rinunciare. Ma la novità spuntata ieri è quella di Marilena Sovrani, consigliera comunale nel 2007 con An, rieletta nel 2011 con l'Udc e assessore a Scuola, cultura, servizi sociali.

La Sovrani entrerebbe in caso di rinuncia di Valletta, stando alle voci. Sul piatto però ci sarebbero anche le deleghe, in particolare quella ai Lavori pubblici, che la Lega vorrebbe fortemente. Spetterebbe inoltre sempre a questo partito il vice sindaco. Annalisa Muzio entrerebbe per la Lista Celentano, dove nelle ultime ore si sarebbero calmati gli animi. Per lei la delega sarebbe quella ai Servizi Sociali. Tra le conferme giunte ieri c'è quella di Franco Addonizio per la Dc-Udc. La lista ha superato così - con una nomina esterna - l'impasse dovuta alla rinuncia del più votato, Maurizio Galardo. Addonizio era stato già assessore nella seconda giunta di Vincenzo Zaccheo. La voce che vorrebbe Ada Nasti al Bilancio continua a non essere smentita, anzi. Mentre il sindaco sarebbe sempre al lavoro per l'indicazione del tecnico di sua scelta - un professionista di Latina - alla delega all'Urbanistica. Fermo restando che FI ha già consegnato, il resto della lista potrebbe essere consegnato oggi alla prima cittadina, o al massimo lunedì mattina. Lunedì è infatti il giorno ultimo per convocare il primo Consiglio comunale. Con la lista in mano, la sindaca potrebbe convocare al minimo di norma, ovvero a cinque giorni: sabato 10 giugno oppure, con ogni probabilità, lunedì 12.