Giovedì 1 Giugno 2023, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 10:32

La Bsp Pharmaceutical, l'azienda creata a Latina Scalo da Aldo Braca , ha stretto una partnership con un colosso mondiale, la MSD , acronimo di Merck Sharp & Dohme, La multinazionale americana investirà 200 milioni di dollari nei prossimi dieci anni «per la produzione di prodotti oncologici di derivazione biotecnologica ».

E' un mega contratto che va ben oltre la produzione di farmaci antitumorali, l'intesa è una «partnership strategica» che sancisce per l'ennesima volta l'altissimo livello raggiunto dall'azienda di Latina Scalo nella produzione di farmaci di ultimissima generazione . Questa intesa, oltre a garantire investimenti nel decennio di 200 milioni, porterà anche cento nuovi posti si lavoro. Oggi l'azienda dà già lavoro a 1200 dipendenti, più altri 500 addetti che lavorano internamente con le aziende dell'indotto.

E' il decennio della definitiva consacrazione di Bsp, da sette anni riconosciuta una delle migliori aziende mondiali per la produzione di antitumorali. «La collaborazione con MSD - commenta Braca - aggiunge forza ai riconoscimenti finora ottenuti». Questa intesa vuole dire due cose per Bsp: primo: nel decennio il fatturato passerà da 320 a 650 milioni; secondo, da qui a cinque anni tutti gli spazi disponibili per crescere nell'area dello scalo saranno utilizzati e dunque l'azienda dovrà cominciare a guardare altrove.

Per la multinazionale americana Bsp produrrà «farmaci antitumorali di derivazione biologica, come coniugati farmaco-anticorpo e immunoterapici». L'investimento è stato annunciato durante una conferenza stampa al ministero delle Imprese e del Made in Italy. «Due mesi fa il Governo italiano ha creato il tavolo per il settore farmaceutico e biomedicale con l'obiettivo di aumentare gli investimenti nel comparto delle Life Science nel nostro Paese, implementando un piano di politica industriale e accrescendo la capacità dell'Italia di attrarre investimenti», ha detto la presidente e amministratrice delegata di Msd Italia Nicoletta Luppi.



Si stima, come detto, che l'accordo porterà all' assunzione di circa 100 dipendenti da parte di Bsp e creerà un valore di circa 5 milioni di euro annui in attività satellite, collegato soprattutto alla fornitura di materiali da parte di aziende presenti in Italia. «E' un privilegio per Bsp entrare a far parte di una partnership di lungo termine con Msd e aver siglato un accordo di valore così importante,» ha commentato Aldo Braca. «La nostra azienda è stata creata per fornire tecnologie innovative alle grandi aziende farmaceutiche e biotecnologiche. Le tecnologie avanzate che offriamo consentono di accelerare la realizzazione di questi ambiziosi programmi, a vantaggio delle aspettative e della qualità di vita dei pazienti».

Alla presentazione hanno partecipato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro della Salute, Orazio Schillaci e il presidente della Regione Francesco Rocca.