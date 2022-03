Sabato 26 Marzo 2022, 09:18

Dal un palcoscenico all'altro, continua il percorso della baby cantante fondana Irene De Arcangelis: dopo lo splendido esordio sotto i riflettori in occasione delle finali della 64esima edizione dello Zecchino d'Oro, sul finire del 2021, con la canzone Il Reggaetonno che ha spopolato sul web, nei giorni scorsi si è esibita al Narnia Festival. Una trasferta in terra umbra che ha fatto guadagnare l'accesso alle fasi finali nazionali di Sanremo Junior. Alle selezioni per Sanremo Junior ospitate dal Narnia Festival la giovanissima cantante della Piana ha interpretato un brano toccante e di sicuro inaspettato, da adulti: Ovunque sarai, di Irama.

«Una canzone - racconta papà Erman - di cui si è letteralmente innamorata ascoltandola all'ultima edizione di Sanremo, decidendo quindi di portarla sul palco». Riuscendo a incantare la giuria e staccando il biglietto per le tappe nazionali conclusive della prestigiosa kermesse dedicata ai ragazzini. «È stata una giornata bellissima», raccontano dalla famiglia. «Un nuovo traguardo che, comunque vada, rappresenterà un'altra grande esperienza per Irene. Ma l'ultima cosa che vogliamo è caricare nostra figlia di aspettative, che di certo non possono far bene ai bambini. È basilare che continui come fatto finora, prendendo tutto come un semplice gioco. L'importante è che si diverta». L'appuntamento con Sanremo Junior, trasmesso in diretta streaming sui canali social della manifestazione, è in agenda tra l'1 e il 2 aprile presso il Teatro dell'opera del Casinò: Irene prenderà parte alle semifinali.



