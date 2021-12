Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01

SCHERMA

A due anni di distanza dall'ultima volta, l'Italia tornerà ad ospitare una prova di Coppa del Mondo under 20. L'appuntamento è a Udine, dove l'8 e 9 gennaio andrà in scena la tappa del circuito iridato juniores di spada maschile e femminile. Una classica del calendario internazionale della categoria Giovani. Sulle pedane del Palaindoor Ovidio Bernes tra le convocate del ct Dario Chiadò nello staff tecnico azzurro c'è anche il maestro formiano Francesco Leonardi - figura anche la spadista Elisa Treglia, portacolori del Club Scherma Formia, che a metà dicembre si era resa protagonista di una prestazione da applausi a Bastia Umbra. Nella prima prova nazionale assoluta la specialista tirrenica, al terzo anno tra le U17, conquistò, al cospetto di avversarie molto più quotate ed esperte, la medaglia di bronzo cedendo in semifinale per una sola stoccata di differenza (14-15) alla ternana Elena Ferracuti. La vittoria andò alla catanese dei Carabinieri Rossella Fiamingo, due volte iridata a Kazan 2014 e Mosca 2015 e argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016. La Treglia, che a maggio fu vicecampionessa italiana U17 a Riccione, grazie al piazzamento dell'Open ha staccato già il biglietto per la kermesse tricolore che si terrà dal 31 maggio al 5 giugno nella location di Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, dove troverà anche il collega d'arma Andrea Russo.

An.Gio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA