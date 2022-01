Lunedì 31 Gennaio 2022, 10:44



Due giovani rocciatori della provincia di Frosinone, in grosse difficoltà durante un'arrampicata sulle pareti rocciose di Monte Orlando, nei pressi della Montagna Spaccata di Gaeta, sono stati soccorsi e messi al sicuro grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. E' accaduto l'altra mattina, quando sono giunte al numero unico di emergenza 112 segnalazioni riguardanti due rocciatori in vistose difficoltà. Giunta sul luogo segnalato, in località Monte Orlando, la squadra territoriale dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta ha constatato la presenza di due climber in difficoltà su una parete a picco sul mare.

Entrambi giovani uno di 25 anni di Alatri e l'altro di 28 anni di Fiuggi erano fermi su un terrazzamento di roccia a circa 80 metri dal punto più vicino alla squadra dei vigili del fuoco. Quando li hanno raggiunti , i due scalatori ciociari erano fortunatamente in buone condizioni fisiche e non lamentavano problemi sanitari. Vista la peculiarità della zona, poco accessibile, si è reso necessario il recupero mediante l'elicottero Drago Vf 140, proveniente dal reparto volo Vvf di Ciampino. Poco dopo il velivolo ha provveduto, con gli elisoccorritori dei Vigili del fuoco, a sollevare con il verricello, uno per volta, i due giovani rocciatori per poi calarli in una zona sicura, dove attendevano i vigili del fuoco di terra.

Nella stessa zona c'è stato recentemente un altro salvataggio operato dai vigili del fuoco e dalla Guardia costiera nei confronti di rocciatori svizzeri che si erano avventurati lungo la parete rocciosa di Monte Orlando. E più o meno nello stesso periodo si era registrato un altro soccorso, ancora più complicato, per due scalatori romani, uno dei quali rimasto ferito ad una gamba, nella zona di Sant'Agostino, poco distante dalla prima galleria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Video su IlMessaggero.it