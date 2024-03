Venerdì 22 Marzo 2024, 10:48 - Ultimo aggiornamento: 11:04

Ha 23 anni la militare americana di stanza a Gaeta ricoverata in prognosi riservata al Goretti di Latina. È arrivata ieri in eliambulanza, trasferita d'urgenza dal Dono Svizzero di Formia dopo un incidente i cui contorni devono ancora essere chiariti. È accaduto tutto mercoledì nella tarda serata in un caseggiato di Gaeta, in via Giovanni XXIII, non lontano dall'area ex Avir. La ragazza era in compagnia di tre commilitoni, una donna di 24 anni, affittuaria dell'appartamento, e due uomini. Si erano ritrovati intorno alle 18.30 per una festicciola. Un bicchiere tira l'altro e alla fine, intorno alle 22 l'epilogo drammatico.

I poliziotti del commissariato di Gaeta hanno ricostruito l'accaduto insieme alla Military Police americana accorsa per prima sul luogo dell'incidente. La ragazza - in servizio sulla nave ammiraglia Usa "Mount Whitney", che ha la base nella rada di Gaeta - a quanto risulta è caduta da una finestra del terzo o del quarto piano. La palazzina ha diverse tettoie e a quanto pare le hanno salvato la vita. È accaduto infatti, secondo le testimonianze fornite dai commilitoni che uno dei ragazzi completamente ubriaco è crollato per primo sul letto in una delle camere. La ragazza ha ceduto per seconda, sul divano.

A quel punto gli altri due militari, hanno raccontato ai poliziotti, sono scesi a buttare l'immondizia. Al ritorno hanno trovato la ragazza sanguinante davanti alla porta di casa. «Abbiamo pensato che fosse caduta scendendo le scale» hanno detto. Non rendendosi conto della gravità della situazione l'hanno fatta alzare, caricata in ascensore e riportata su. Nell'appartamento si sono accorti che era meglio chiamare il 118 e così' hanno fatto. La giovane ha riportato fratture multiple. Nella notte è stata trasportata in ambulanza al Dono Svizzero di Formia. I poliziotti italiani e la polizia militare statunitense sono corsi in ospedale dopo l'allarme lanciato dai colleghi ma hanno verificato che la soldatessa 23enne non era in grado di rispondere. I sanitari hanno confermato che il tasso alcolemico rilevato nel sangue era altissimo. Non solo, con il passare delle ore le sue condizioni si sono aggravate ed è stato impossibile sentire la sua versione dei fatti. Ieri mattina il trasferimento in ambulanza al Goretti dove è ricoverata in rianimazione.

Gli altri militari sono stati presi a verbale e le loro dichiarazioni sono risultate concordanti. Non hanno saputo dire come sia caduta e da che altezza. Non sanno se abbia perso l'equilibrio superando la ringhiera metallica del balcone o se abbia tentato chissà per quale motivo di raggiungere una delle tettoie sottostanti. Fatto sta che è caduta rovinosamente. Ieri mattina, informata dalla polizia, la Procura di Cassino ha aperto una inchiesta. Il fascicolo è stato affidato al pm di turno, Chiara Fioranelli.