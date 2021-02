© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SITUAZIONEAttenzione altissima in provincia per potenziali nuovi cluster di covid e per la presenza della variante inglese individuata in un nucleo familiare residente a Sabaudia, composto da padre, madre e figlia. Sono arrivati proprio ieri i primi risultati dei tamponi effettuati su alunni e docenti della classe della scuola elementare di Pontinia frequentata dalla figlia della coppia di Sabaudia e l'esito segnala un bambino contagiato dal covid, sospettato, ma finora ancora senza conferme, proprio di variante inglese.Quando i risultati dello screening saranno completi il campione positivo sarà inviato ai laboratori dello Spallanzani per il necessario sequenziamento del virus in grado di stabilire se si tratti effettivamente della mutazione. I risultati dei test ai colleghi della donna, che lavora in un'azienda farmaceutica di Latina, sono invece risultati negativi ma saranno probabilmente ripetuti per precauzione anche nei prossimi giorni.IL NUOVO FRONTEUn nuovo fronte di preoccupazione arriva poi dal comune di Terracina, dove la comunità alloggio per anziani Le Farfalle conta un ospite e quattro operatori positivi. Anche in questa circostanza si attendono i referti dei tamponi sugli altri ospiti e sul resto dei lavoratori e si deciderà poi, in base alla sintomaticità dei pazienti, di spostare i degenti in altre strutture fuori provincia.I NUMERIAnalizzando i dati contenuti nel bollettino, i nuovi casi sono 96 su circa 770 test, contro i 153 contagi del giorno prima. Si contano poi 156 guarigioni e il decesso di una paziente di 81 anni già affetta da altre patologie che era residente a Minturno e porta a 58 il bilancio dei morti dall'inizio del mese. In totale di febbraio conta invece 2550 nuovi cittadini positivi al covid rispetto ai quasi 5mila dei primi 25 giorni del mese precedente, ma dopo un calo delle ultime settimane da tre giorni la curva è tornata a salire.LA MAPPAPer quanto riguarda la distribuzione sono 23 i comuni coinvolti, con 10 casi registrati ad Aprilia e a Ponza (sull'isola sono complessivamente 25 gli attuali positivi), nove a Latina, Terracina e Formia, sette a Fondi, sei a Sezze, cinque sono poi i casi a Pontinia, Roccagorga e Sonnino, quattro a Cisterna, 2 a Itri, Maenza, Minturno, Rocca Massima e Sperlonga, infine uno rispettivamente a Bassiano, Lenola, Monte San Biagio, Sabaudia, San Felice e Spigno Saturnia. I contagi risultano in aumento anche nel resto del Lazio nonostante la regione si appresti a restare in zona gialla: 1.539 in 24 ore, con 19 decessi e 1.082 pazienti guariti.Laura Pesino