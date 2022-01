Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:03

SANITÀ

Il Covid a Latina si prende anche gli spazi del V piano del Goretti, adibiti al servizio di Neurologia. Ieri sono stati chiusi gli ambulatori multidisciplinari per la cura e il trattamento di numerose patologie tra cui l'Alzheimer, attraverso l'unità di valutazione a cui vengono sottoposti i pazienti alle prese con il disordine celebrale cronico e progressivo. Si tratta di pazienti fragili che necessitano di visite di controllo periodiche, anche ai fini dell'aggiornamento dei piani terapeutici. Ma intanto la continua ondata di ricoveri per Covid impone una caccia serrata ai posti letti da riservare ai positivi al virus che presentano sintomi tali da necessitare cure ospedaliere. Al V piano del Goretti, il nuovo reparto Covid ospiterà altri 16 posti.

VISITE PROCRASTINATE

A causa della gravità della situazione pandemica, sono state procrastinate le classi differibili e programmabili, ha chiarito la direttrice generale della Asl di Latina Silvia Cavalli, lasciando intendere che per le urgenze di Neurologia i servizi restano a disposizione. Si stanno contattando i pazienti, ha aggiunto la manager. Gli appuntamenti già prenotati vengono sospesi, spostati con l'incertezza di una nuova data anche se fornita all'istante. Perché tutto dipenderà dalla fine dell'incubo dell'emergenza sanitaria, in questo momento appesantita dai grandi numeri dei contagi attestandosi, in provincia di Latina, tra alti e bassi, tra i 1.200 e i 1.500 al giorno, al netto delle eccezioni dei giorni festivi in cui vengono effettuati e processati un minor numero di tamponi.

RICOVERI E POSTI LETTO

Nel bollettino diffuso ieri dalla Asl di Latina il dato giornaliero dei ricoveri Covid è stato pari a 8. Cinque, nelle 24 ore precedenti. Dal 12 al 20 gennaio, la data di ieri, la Asl ha dovuto gestire 55 ricoveri con un ospedale, il Goretti, già pieno zeppo dalle settimane precedenti, disponendo diversi trasferimenti fuori provincia. Ma i posti letto in questa fase della pandemia sono merce rara po' ovunque, da qui la necessità di trovare una soluzione interna. L'ennesima. Nell'ospedale del capoluogo sono stati già aggiunti, ai 30 posti Covid in Malattie infettive, 34 nel reparto di Medicina, per un totale di 64 posti ordinari, oltre a due di sub-intensiva e quattro di terapie intensive. Con la nuova disposizione e quindi l'aggiunta di altri 16 posti al V piano, il Goretti raggiungerà quota 88 posti letto Covid. Anzi quota 90 se si aggiungono anche gli altri due predisposti in Ostetricia per esigenze interne al reparto. In tutto il Lazio i ricoveri ordinari contabilizzati ieri sono risultati pari a 1.915, con un incremento di 27 rispetto alle 24 ore precedenti, e pari a 202 quelli in terapia intensiva in calo di due unità rispetto al giorno precedente. A tal proposito però l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha voluto mettere in evidenza il confronto con la situazione del 20 gennaio dello scorso anno: 820 ricoveri in meno in area medica, 86 in meno in terapia intensiva e 46 decessi in meno. Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione, ha detto aggiungendo che il valore Rt è tornato, dopo molto tempo, al disotto di 1. Ma intanto ieri nella provincia di Latina il dato dei contagi è stato pari a 1.503, con un incremento di 163 nuovi casi in 24 ore.

Rita Cammarone

