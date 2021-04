26 Aprile 2021

di Rita Cammarone

(Lettura 2 minuti)







Non va bene, non va per niemte bene. E' vero che ieri sono stati riscontrati 159 casi, 17 meno del giorno prima, ma sono ormai cinque giorni che non si scende sotto i 150 nuovi contagi, costantemente il doppio rispetto a Frosinone, e quattro volte di più di Rieti e Viterbo. Ma quel che è peggio che nell'ultima settimana i casi sono stati 989 e quindi sono tornati a crescere rispetto ai sette giorni precedenti (53 i casi in più). Non è un buon viatico per il ritorno in zona gialla che vedrà da oggi finire una lunga serie di limitazioni che evidentemente in provincia non hanno sortito l'effetto sperato.

Ieri tre le vittime, una delle quali giovanissima: appena 48 anni. Negli ultimi sette giorni sono stati 14 i decessi, tre in più rispetto alla settimana precedente. Unica nota positiva il calo dei ricoveri che prosegue costante: i81 nell'ultima settimana (-8 rispetto a quella precedente).

LE VACCINAZIONI

Prosegue con numeri in crescita, a Latina e in provincia, la campagna vaccinale anti-Covid. Nell'ultima settimana, da lunedì 19 aprile a ieri 25 aprile, sono state somministrate circa 17mila dosi, sfiorando le 3.000 inoculazioni nella giornata di giovedì. Durante la settimana precedente, da lunedì 12 a domenica 18 settembre erano state totalizzate, invece, 14.457 dosi iniettate. Dunque, negli ultimi sette giorni c'è stato un aumento complessivo di circa il 14,70%. Alle 19.30 di ieri, a operazioni giornaliere non ancora concluse, il dato pontino è stato di 118.583 somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale; 35.688 le persone immunizzate con la seconda dose di richiamo.

NUOVE APERTURE

Rinviata di tre giorni, da parte della Regione Lazio, la data di apertura delle prenotazioni vaccinali anti-Covid per i 58enni e 59enni. I nati nel 1962 e 1963 potranno effettuare la prenotazione a partire dalle 00.00 di venerdì 30 aprile. Confermata invece la data di domani, 27 aprile, sempre allo stesso orario della mezzanotte, le prenotazioni per i cittadini di età compresa tra i 50 e i 59 anni, con comorbidità (categoria 4 come da tabella 3 del piano nazionale vaccinale), ossia affette da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA