Martedì 24 Agosto 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Meno tamponi processati, nuovi casi Covid in calo. Ieri a Latina e in provincia si sono registrati altri 22 contagi (- 17 rispetto alle 24 ore precedenti) ma a fronte di soli 278 test effettuati nella giornata di domenica, contro i circa 500 giornalieri della settimana scorsa. Sul fronte dei vaccini, chiuso il capitolo open day junior con scarsi risultati, la campagna vaccinale fa il pieno a Fondi con il camper dedicato alle comunità straniere che vivono in zona. Ma arriva la Polizia.

I nuovi casi Covid riportati nell'ultimo bollettino della Asl, diffuso appunto ieri, risultano così distribuiti sul territorio: 10 a Latina maggiore concentrazione, dovuta a contatti amicali e familiari -, 3 a Sezze e altrettanti a Terracina, 2 ad Aprilia e un solo caso nei comuni di Cisterna di Latina, Fondi, Lenola e San Felice Circeo. Il report, che fa riferimento alla situazione di domenica, evidenzia anche zero decessi e un solo ricovero; 22 le guarigioni e 1.288 dosi di vaccini somministrate.

Nelle ultime settimane la campagna vaccinale anti-Covid in provincia di Latina ha subito un rallentamento passando da una media di circa 5.000 dosi al giorno a meno di 1.500 per i soli richiami. A partire da ieri però sono stati messi a disposizione nuovi slot, su prenotazione, per prime dosi di vaccini somministrabili negli hub pontini. E se nell'ultimo fine settimana l'appuntamento dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni e i loro insegnanti non ha avuto l'effetto sperato (somministrate la metà delle dosi a disposizioni), i vaccini Jhonson&Johnson giunti a bordo camper a Fondi sono andati a ruba.

Ancora una volta, infatti, la campagna itinerante ideata per portare il vaccino in vacanza, ha avuto successo tra le comunità straniere che vivono in provincia di Latina. Domenica scorsa, gli indiani a Fondi hanno monopolizzato il camper della Asl. Una ristretta delegazione, infatti, si è accaparrata tutti i numeretti disponibili, equivalenti a 500 dosi di vaccino, per distribuirli ai componenti della loro comunità. A fine giornata tutte le dosi disponibili sono state somministrate. Stessa cosa si è verificata ieri, ad apertura del camper, ma alla fine è dovuta intervenire la Polizia per ripristinare l'ordine. La vaccinazione itinerante non è esclusiva della comunità indiana. Ci sono anche altri stranieri extracomunitari e l'autogestione dei numeretti da parte degli indiani è stata ritenuta illegittima.

Una ventina di nigeriani rimasti senza numeretti, ieri pomeriggio, hanno tentato di scavalcare la fila degli indiani. E quando è intervenuta la Polizia si sono registrate scene di intemperanze. Con l'intervento della polizia, la vaccinazione è stata interrotta al numero 188 per un paio d'ore. Poi è ripresa regolarmente. Ultimo appuntamento con il camper a Fondi è per oggi, sempre in piazza Purificato, dalle 14 alle 21. A disposizione altre 500 dosi di vaccino. L'unico documento necessario per sottoporsi a vaccinazione è la tessera sanitaria. Per coloro che non dovessero essere in possesso di tale documento, la Asl ha previsto un desk con la presenza di assistenti sociali e mediatori culturali.

