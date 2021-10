Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:02

LA STORIA

Torta di compleanno con cento candeline per la signora Livia Costa a Formia. Arzilla, lucida e sorridente, nonna Livia, capelli bianchi immacolati, ha festeggiato l'ambito traguardo nella sua abitazione formiana di via Emanuele Filiberto, nel cuore del quartiere Mola, circondata dall'affetto dei suoi figli, dei nipoti e pronipoti. «Non ci credevo - ha confessato, aspirando il profumo di un bel bouquet di fiori - Quando ho festeggiato, lo scorso anno, i 99 anni, non credevo di poter toccare anche il traguardo dei cento. E invece eccomi qua a festeggiare in famiglia questo importante anniversario. Auguro anche a voi tutti di poter raggiungere serenamente questo traguardo centenario. E magari di toccare anche quota 120 anni».«È stato davvero un bel traguardo - ha affermato una delle sue figlie - Insieme a papà, la nostra cara mamma ha portato avanti splendidamente una famiglia, con ben sette figli, senza farci mancare mai niente. E oggi siamo attorno a lei, felicissimi per questa meravigliosa festa di compleanno». Auguri calorosi, telegrammi e felicitazioni sono arrivati copiosamente anche da fuori città per la centenaria Livia Costa, una donna molto conosciuta e stimata nell'ambiente, che ha saputo portare avanti molto bene, insieme col marito, una famiglia numerosa, cresciuta in un ambiente sano, punto di riferimento per molte altre famiglie sul territorio. E gli occhi le luccicavano di tenerezza quando tre generazioni le si sono strette attorno mentre spegneva la torta con le 100 candeline.

Andrea Gionti

