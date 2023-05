Lunedì 29 Maggio 2023, 12:22

La scuola dell'infanzia San Marco ha seri problemi strutturali, almeno a giudicare dall'urgenza con cui il Comune di Latina ha affidato l'incarico per l'intervento nella sede che ospita l'asilo storico della città. I tecnici incaricati, si tratta dello studio Associato di Ingegneria Tecnoteam di Latina, dovranno effettuare uno studio della vulnerabilità sismica complessiva dell'edificio, redigere un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa al consolidamento dei solai del piano terra e della copertura delle aule sempre al piano terra. L'incarico riguarda anche la progettazione definitiva/esecutiva e il coordinamento della sicurezza. E' previsto inoltre il consolidamento dei solai al piano terra e della falda di copertura delle aule.

Insomma l'asilo San Marco è a rischio, tutto parte da alcune osservazioni, da evidenze di certo poco rassicuranti: tetto "imbarcato" al primo piano, nella parte in cui si trova la foresteria delle suore, nel corridoio il medesimo problema per quanto riguarda il pavimento, insomma quelli che nella determina dei giorni scorsi vengono definiti "alcuni fenomeni di deformazione in corso, che interessano il solaio al piano terra, parte della copertura ed alcuni elementi portanti dell'edificio in via Padre Reginaldo Giuliano, che hanno motivato l'interdizione di parte degli ambienti scolastici", situazione che portato l'ente all'affidamento urgente per un importo di poco superiore ai 104.000 euro. I lavori successivi di consolidamento della struttura sono stimati in circa 530.000 euro.



La situazione della scuola dell'infanzia è compromessa strutturalmente? «Non so dirle - risponde l'ingegner Roberto De Gennaro dello studio Tecnoteam - dobbiamo effettuare delle verifiche tecniche per avere un quadro preciso, per ora abbiamo fatto solo un sopralluogo per renderci conto di che tipo di intervento è necessario fare, posso dirle che ci sono tetti e pavimenti "imbarcati" in alcune parti dell'edificio, ma se si tratta di interventi contenuti o di cedimenti strutturali solo le verifiche potranno dircelo».



Insomma l'asilo inizia ad accusare i segni del tempo, del resto è un edificio di fondazione, nato insieme alla Cattedrale che è stata completata e inaugurata il 18 dicembre 1933. Un edificio che ha 90 anni e che necessita di cure. Proprio in un momento particolare nella sua storia, dopo 90 anni le suore se ne andranno e si aprirà un futuro diverso per quelle aule, avvolto ancora nell'incertezza. Lo scorso dicembre è stata inviata alle famiglie degli alunni una lettera dalla direttrice - una suora della congregazione salesiana delle Figlie di Maria Ausiliatrice - che annunciava la decisione dall'ispettoria Romana San Giovanni Bosco. Una decisione legata alla diminuzione del personale religioso dovuto all'età e al calo delle nuove vocazioni. Per questo motivo l'ispettrice e il suo consiglio hanno deciso che la comunità di Latina chiuderà entro il mese di agosto. Ora si vedrà cosa deciderà di fare il Comune, se la scuola resterà aperta o se quei locali saranno destinati ad altre attività.