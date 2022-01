Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

CALCIO, SERIE D

Prolungamento di riposo forzato per l'Aprilia che non scenderà in campo domani, quando avrebbe dovuto affrontare in Sardegna il Carbonia. La gara, valevole per la sedicesima giornata del girone G, già non era stata disputata il 22 dicembre. Salgono così a due i match che i biancocelesti dovranno recuperare. Oltre che contro i sardi, i pontini dovranno incrociare le gambe con il Team Nuova Florida. Quando manca un turno alla fine del girone di andata sono molte le formazioni che hanno saltato diverse partite per Covid-19. Se ha questo aggiungiamo che durante il mercato di dicembre molte squadre hanno compiuto dei movimenti, l'Aprilia quarta con 27 punti ha ingaggiato Simone Milani e Lorenzo Vasco, il girone di ritorno sarà giocato in una veste completamente differente. «Anche se il girone di andata non è concluso e ci sono ancora dei punti a disposizione è un bilancio positivo. Abbiamo svolto un buon inizio inaspettato per molti ma non per noi che sapevamo di aver allestito una rosa molto buona spiega il tecnico Giorgio Galluzzo - Il girone ritorno è sempre pieno di insidie. Bisognerà dare il massimo in ogni partita».

Dario Battisti

