31 Marzo 2021

SCUOLA

Era felicità quella che si respirava ieri mattina davanti ai cancelli degli istituti comprensivi. Dopo due settimane di didattica a distanza, i bambini, soprattutto quelli più piccoli, non vedevano l'ora di rientrare in classe, per poter svolgere l'attività in presenza, non solo davanti a un pc che certo non può sostituire una lezione vera.

E' vero che non è possibile abbracciarsi, ma l'euforia di potersi finalmente rivedere dal vivo, è stata tanta. E seppure il numero dei contagi rimane alto, resta fermo il fatto che è difficilissimo, nelle aule delle scuole del primo ciclo, che i bambini si contagino visto che le regole vengono rispettata alla perfezione e sotto questo punto di vista i bambini si sono rivelati molto disciplinati. E' vero anche che qualche famiglia ha deciso di tenere i bambini a casa evitandogli di rientrare in classe per soli due giorni, prima della settimana di vacanza per la Pasqua che prenderà il via da domani e fino a mercoledì prossimo quando in classe rientreranno anche gli studenti delle scuole superiori con una didattica a distanza integrata, ovvero metà a casa e metà in istituto, così come disposto dall'ultimo decreto. Secondo i dati forniti da diversi dirigenti scolastici degli istituti comprensivi del Comune di Latina, le assenze sono state in linea con la media abituale, 1 o 2 assenze per classe, solo in un caso gli assenti erano 4, ha riferito il vicepreside della Prampolini, Lorenzo Iannelli. Quasi tutti presenti anche alla Giuseppe Giuliano, così come all'Ic Volta e al XII istituto comprensivo di Borgo Faiti dove i bambini «erano felicissimi di tornare in classe, si è respirato per tutto il giorno un'aria di normalità ed euforia». Nella norma anche le assenze all'Istituto Emma Castelnuovo: «Nelle 18 sezioni dell'infanzia, 33 classi di primaria e 10 di secondaria, solo in una sezione dell'infanzia erano presenti il 60% dei bambini e in una classe della primaria il 75%» ha spiegato la dirigente Cristina Martin. Qualche assenza in più rispetto al solito si è registrata alla Manuzio di Latina Scalo, anche se con numeri contenuti, ma la dirigente scolastica Silvana Di Caterino, ha spiegato che i genitori avevano già avvertito la scuola dal sabato precedente. Assenze maggiori riscontrate soprattutto alla scuola dell'infanzia e alla media.

Francesca Balestrieri

