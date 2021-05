3 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA PANDEMIA

Poco più di mille tamponi processati dalla Asl e 118 nuovi positivi nelle scorse 24 ore. Da questo conto però, nonostante il boom di casi registrato a Sabaudia, resta fuori gran parte del cluster scoperto nei giorni scorsi all'interno della comunità indiana di Bella Farnia, che da venerdì si trova ufficialmente in zona rossa. Nel dettaglio della distribuzione dei contagi, i casi nel comune di Sabaudia riportati nel bollettino sono 32, solo in parte appunto relativi alla comunità indiana perché un gran numero di campioni prelevati nel corso dello screening di giovedì scorso è stato inviato direttamente al laboratorio dello Spallanzani per il sequenziamento del virus. Nella città capoluogo si sono contati invece 17 contagi, 13 i positivi ad Aprilia, 12 a Fondi, 10 nella città di Cisterna, sette a Sermoneta, quattro a Formia e Terracina, tre a Monte San Biagio, Pontinia e Santi Cosma e Damiano, due a Campodimele, Castelforte e Gaeta, infine uno rispettivamente a Bassiano, Lenola, Minturno, Sezze. I nuovi positivi di ieri, uniti ai 148 riportati nel bollettino del 1 maggio, portano a un totale di 266 contagi nei primi due giorni del mese, mentre aprile si è chiuso con un bilancio complessivo di 3.342 positivi e 57 pazienti deceduti. Nei primi due giorni del nuovo mese i ricoveri sono stati invece 21, gli ultimi otto segnalati nel report della Asl di ieri a fronte di appena due guarigioni accertate.

La buona notizia è che non si sono registrate vittime nell'arco delle ultime 24 ore e che l'azienda sanitaria locale ha raggiunto il record assoluto di vaccinazioni, con 3.143 somministrazioni nei vari centri della provincia di Latina. L'attenzione resta ovviamente puntata sul cluster dei cittadini indiani e sul rischio di diffusione della temuta variante che arriva dal Paese asiatico. Al momento si resta ancora in attesa dei referti dell'istituto Spallanzani sugli ultimi campioni inviati, ma quella di oggi sarà un'altra giornata cruciale. Dopo Bella Farnia infatti, lo screening si sposta in un'altra frazione caratterizzata dalla presenza massiccia di lavoratori di nazionalità indiana impiegati nelle campagne, quella di Borgo Hermada, nel comune di Terracina. E sebbene l'incidenza in questo potrebbe essere inferiore rispetto alla comunità di Sabaudia non si esclude che possa essere replicata la scelta di imporre un'altra micro zona rossa se i casi dovessero essere elevati. La decisione, dati alla mano, arriverà solo questa sera quando i test saranno completati.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA