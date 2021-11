Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:03

IL CASO

A distanza di anni si rischia un nuovo braccio di ferro tra Patrica e Fondi per le spoglie di Libero De Libero. Ieri pomeriggio i sindaci delle due città Lucio Fiordalisio e Beniamino Maschetto si sono sentiti al telefono e lo scontro istituzionale è scongiurato. Ma il problema resta.

Tutto è nato quello per la richiesta pervenuta presso l'Ufficio del sindaco di Patrica di estumulazione della salma del poeta. «La rivendicazione è arrivata da parte di un discendente pronipote insieme al beneplacito del sindaco di Fondi» aveva tuonato Fiordalisio. In realtà la diatriba nata nel lontano 2003 si era interrotta nel 2008 con la sospensione del procedimento su indicazione del ministero dei Beni Culturali che avrebbe dovuto verificare l'interesse monumentale e artistico della sepoltura. Ora però un discendente di Libero De Libero, erede universale dell'artista, è tornato alla carica.

«Libero de Libero amava il nostro Paese in maniera profonda, un sentimento assolutamente contraccambiato da tutta la mia comunità - dicono da Patrica - È un nostro Cittadino Onorario e rappresenta per la tradizione storico-culturale di Patrica un riferimento imprescindibile. La sua poesia è ispirata al viscerale amore per il nostro Borgo e i paesaggi circostanti. Sono molto sorpreso che, a distanza di anni, venga riaperta una vicenda conflittuale sulla quale andrebbe posta la parola Fine».

Per questo ieri il sindaco di Patrica ha firmato la delega a rappresentare e difendere il Comune allo studio legale dell'avvocato Teresa Carlini del foro di Frosinone. Il rischio che sia un giudice a decidere dove debbano riposare le spoglie mortali del poeta nato a Fondi e poi vissuto a Patrica e considerato tra i più grandi scrittori del Novecento. Il sindaco Fiordalisio ricorda per sostenere la sua tesi «la meravigliosa poesia Ascolta la Ciociaria».

Ma Fondi, come detto, non vuole lo scontro. Nella telefonata di ieri pomeriggio Beniamino Maschietto ha ribadito l'amicizia tra le due comunità, anche in virtù del legame storico che le unisce le ha assicurato di non voler fare nulla che non sia condiviso da entrambe le comunità. La richiesta di estumulazione è l'iniziativa di un privato e il Comune di Fondi non c'entra nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA