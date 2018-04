Professori in sciopero, borse di studio a rischio

di Lorena Loiacono

ROMA L’università italiana si spacca in due: da un lato i docenti universitari che scioperano bloccando gli esami estivi, dall’altro gli studenti che temono di non riuscire ad accumulare i crediti necessari per le borse di studio entro il 10 agosto. Partono raccolte di firme e petizioni online, lo scontro è acceso. Lo sciopero dei docenti e dei ricercatori parte dalla protesta lanciata lo scorso anno dal Movimento per la dignità della docenza universitaria: migliaia di docenti incroceranno le braccia in...