Entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative di Latina. Numerosi sono stati gli appuntamenti di ieri, come quelli delle prossime ore.

COLETTA

Il sindaco uscente, Damiano Coletta, candidato con Lbc e Pd, presenterà martedì prossimo la lista di Latina bene comune e il proprio programma elettorale. Ieri, inoltre, si è recato ieri in visita all'immobile della Banca d'Italia, acquistato dall'amministrazione. Insieme a lui, l'assessore al Patrimonio e Lavori pubblici, Emilio Ranieri, alle Politiche giovanili, Cristina Leggio, e la capogruppo Lbc, Valeria Campagna. «L'immobile è in discrete condizioni e ci sono diverse possibilità di utilizzo in relazione a spazi culturali e altro», ha dichiarato Ranieri al termine del sopralluogo, mentre per la Campagna «i tantissimi locali si prestano alle finalità che avevamo individuato: studio, aggregazione, cultura».

BOTTONI

Il candidato sindaco di Siamo Latina, Antonio Bottoni, ha confermato ieri in conferenza stampa la sua discesa in campo e il sostegno delle altre liste, smentendo così notizie su un suo possibile passo indietro: «Il nostro accordo è granitico e tale resta. Non siamo scesi a compromessi né siamo disposti a farlo, e la nostra presenza qui oggi lo dimostra». Accanto a lui, gli esponenti di partiti e movimenti che lo supportano: Tony Di Marco (Fiamma Tricolore), in risposta a un post su Fb, ha precisato che «qui non c'è nessun neonazista». Per Francesco Puttilli dei Forconi, «abbiamo dato una svolta al movimento per essere moderati, ma restiamo fermi su tutti i nostri valori». Per Elvio Vulcano della lista Legalità e sicurezza, «abbiamo dato sostegno a un programma, che studiamo da più di un anno, che difendiamo, come difendiamo Antonio». Anche Mario Soncin (Ancora Italia) ha confermato «l'appoggio al nostro candidato». Bottoni ha annunciato di valutare possibili azioni legali.

ZACCHEO

Il candidato di centrodestra Vincenzo Zaccheo, si è recato ieri in visita dal Prefetto, Maurizio Falco: «Conoscendone il rigore, sono certo che il Prefetto vorrà attenzionare l'andamento della campagna elettorale. Latina non può in alcun modo ripiombare nell'atmosfera cupa del 2007, quando la mia persona fu oggetto di attentati e calunnie che puntavano a condizionare l'esito elettorale. Le sfide future del Pnrr e del Centenario di Latina non ci consentono di avvelenare i pozzi della politica, ma dovranno vederci uniti oltre ogni steccato ideologico».

MUZIO

Domani alle 11, presso l'hotel Tirreno a Latina Lido, il candidato sindaco di Fare Latina, Annalisa Muzio, aprirà il convegno Sviluppo del turismo brand territoriale; ospiti Lucio Paesani e Luigi Lega Baldini, imprenditori di Rimini e candidati nelle locali elezioni. Alle 15, poi, incontreranno una delegazione di pescatori e diportisti presso Rio Martino.

BONO

Un appello ai residenti a Latina a firmare per la presentazione della lista che sostiene Gianluca Bono, candidato sindaco, è giunto ieri dal M5S: gli appuntamenti sono al mercato di Latina Scalo, domani dalle 8.30 alle 11, e in via Pio VI, angolo corso della Repubblica, domenica dalle 18 alle 24.

Andrea Apruzzese

