I consigli per affrontare la nuova Maturità: Internet e Pirandello, le tracce del nuovo tema

Seguono gli 80 anni dall’inizio della seconda Guerra mondiale e i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. Anche se tra i migliori auspici ci sono i 200 anni dalla stesura dell’Infinito di Giacomo Leopardi: in tutte le scuole si sono svolte iniziative dedicate al poeta di Recanati, un tema sull’argomento potrebbe favorire quindi i maturandi.



Domani mattina, alle 8 e 30, circa 520mila ragazzi dell’ultimo anno delle superiori si siederanno nel loro banco di scuola per sostenere la maturità. Quest’anno debutta il nuovo esame, riformato e decisamente diverso rispetto agli anni passati. Che cosa cambia? Ci saranno due sole prove scritte invece di tre, più l’orale. E, nel calcolo del punteggio finale, verrà data maggiore importanza al percorso svolto dai ragazzi nell’ultimo triennio: il credito maturato nei tre anni finali peserà infatti fino a 40 punti su 100.Fino allo scorso anno il credito poteva arrivare a un massimo di 25 punti. Le prove scritte inoltre saranno giudicate con griglie di valutazione nazionali.Domani, comunque, si parte con il compito di italiano, come da tradizione. I maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Le tre tipologie di prova, che vanno a sostituire le quattro degli anni passati, saranno: la tipologia A con due tracce per l’analisi del testo; la tipologia B con tre tracce per l’analisi e la produzione di un testo argomentativo; la tipologia C con due tracce per la riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche legate all’attualità.Le due tracce per l’analisi del testo rappresentano un’importante novità nello scritto perché gli autori saranno due, anziché uno come accadeva fino allo scorso anno. La doppia scelta rientra nelle decisione da parte del ministero dell’Istruzione di sottoporre ai ragazzi solo testi letterari dall’Unità d’Italia a oggi. Restringendo il campo, evidentemente, è sembrato necessario fornire almeno due argomenti diversi. Il giorno dopo, giovedì, sarà la volta dello scritto di indirizzo che potrebbe debuttare nel suo formato multidisciplinare: la riforma prevede infatti, ad esempio, uno scritto unico con greco e latino al liceo classico, matematica e fisica allo scientifico e due lingue diverse al linguistico.A proposito di argomenti, restano pochissime ore per azzardare previsioni sugli autori e sulle tracce che potrebbero uscire domani: secondo un sondaggio di skuola.net, tra i maturandi si punta molto su autori come Pirandello, Verga, Ungaretti e D’Annunzio. Tra le ricorrenze che potrebbero aver influenzato la scelta degli esperti che hanno scritto le tracce (scelta già compiuta da giorni ormai) ci sono i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino e dalla nascita di Internet.IL TIFO PER LEOPARDI