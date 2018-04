Locomotive rubate alle Fs: le rivendevano a pezzi alle stesse Ferrovie

di Marco Carta

Aveva messo in piedi un vero e proprio traffico di materiale ferroviario rubato. Locomotori rivenduti sottocosto ai principali operatori del settore, che sono costati ad un 68enne di Ponzano Romano, titolare di una ditta edile, l’accusa di ricettazione, nel processo tuttora in corso, per aver commerciato materiale ferroviario «provento di reato di furto». LA VICENDA Il business nasce nel 2006 quando Rete Ferroviaria Italiana, la società per azioni che gestisce l’infrastruttura su ferro,...