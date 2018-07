Atac, concordato a rischio. Cantone: proroga illegittima

di Lorenzo De Cicco

ROMA È il macigno che può far colare a picco il concordato dell’Atac. L’Autorità Anticorruzione, in un documento di 24 pagine di cui Il Messaggero è venuto in possesso, cassa la proroga del contratto concessa dal Campidoglio alla sua municipalizzata da 11 mila dipendenti. È un affondo durissimo a uno dei pilastri della procedura che la giunta di Virginia Raggi ha messo in piedi per salvare il gigante malato dei trasporti romani, zavorrato da un debito di 1,3 miliardi. Già l’Antitrust,...