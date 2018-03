Il medico di Albertone: «Sordi nella sua villa voleva un orfanotrofio: un desiderio tradito»

di Adelaide Pierucci

ROMA Non voleva un museo come quello che è stato realizzato. Alberto Sordi avrebbe voluto riservare la sua casa, la villa della Terme di Caracalla, a un orfanotrofio. E la sorella Aurelia voleva rispettare quel desiderio. Rodolfo Porzio, il medico storico dell’Albertone nazionale, ieri, in aula lo ha raccontato sotto giuramento. Il processo è quello a carico dei domestici che, appoggiati da professionisti, avrebbero raggirato la signorina Aurelia per mettere le mani sul suo patrimonio e ora sono accusati di circonvenzione...