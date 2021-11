Venerdì 26 Novembre 2021, 05:01

IL BLITZ

E' stato incastrato dal fiuto infallibile del cane Gipsy. Un 33enne di Latina, Umberto Panella, già noto alle forze dell'ordine per specifici precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di droga e armi. I militari, guidati dal comandante della Compagnia di Latina Paolo Perrone, hanno portato avanti un'indagine tradizionale con servizi di osservazione e acquisizione di elementi indiziari. Quando il quadro dell'attività investigativa era sufficientemente chiaro, i carabinieri sono entrati in azione organizzando un blitz.

Nel momento in cui i carabinieri sono entrati nell'abitazione dell'uomo, il fiuto di Gipsy, un bel pastore tedesco effettivo al nucleo carabinieri cinofili di Roma, ha permesso di trovare una considerevole scorta di droga. Suddivisi in 9 confezioni, custodite in alcuni barattoli da cucina, c'erano complessivamente 126 grammi di marijuana, 66 grammi di hashish e 83 grammi di cocaina, nonché tutto il materiale necessario per pesare, tagliare e confezionare le dosi di sostanza stupefacente destinate alla vendita.

La perquisizione non è finita lì e ha interessato anche due garage. Una ricerca capillare basata su una serie di elementi acquisiti dai carabinieri che, oltre alla droga, sapevano di poter trovare anche delle armi. E infatti, custoditi all'interno di alcuni mobili e pronte all'uso, sono state trovate due pistole, entrambe con matricola abrasa e complete di silenziatore, e circa 500 proiettili di vario calibro, sia da pistola che da fucile.

Condotto in caserma, Umberto Panella è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Cassino, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

M.Cusu.

