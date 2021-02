© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SITUAZIONESi stabilizza la curva del covid della provincia di Latina, con i 68 casi di lunedì e i 62 di ieri riportati nel bollettino della Asl, risultato di poco meno di 800 test, che portano a 2.176 il conto del mese di febbraio, la metà dei contagi che erano stati registrati nello stesso periodo a gennaio. L'analisi dei dati porta inoltre a 7.736 i positivi della provincia dall'inizio del nuovo anno e a 151 decessi, 55 dei quali si sono verificati nei 23 giorni di febbraio. Sono invece complessivamente 404 le vittime pontine dall'inizio della pandemia, compresi due pazienti di 72 e 87 anni, residenti rispettivamente ad Aprilia e a Sperlonga, riportati nel consueto aggiornamento della Asl.La buona notizia arriva dai guariti: 211, oltre il triplo dei nuovi casi. E' nel comune di Latina che si contano i positivi più numerosi: sono 13 nelle ultime 24 ore, ma si tratta di numeri ben lontani da quelli di alcune settimane fa. Ci sono inoltre nove positività a Cisterna e a Fondi, otto ad Aprilia, quattro a Formia, tre nei comuni di Minturno e Roccagorga, due a Gaeta, Priverno, Sabaudia, Sonnino e Terracina e infine uno a Itri, Pontinia e San Felice Circeo, per un totale di 15 comuni coinvolti. Nonostante il calo di contagi sia evidente ormai da giorni resta alta l'attenzione su alcuni comuni della provincia, primo fra tutti Roccagorga che da oltre una settimana è in zona rossa e dove si attendono gli esiti dei test molecolari effettuati nei drive-in dedicati agli studenti del territorio. Uno screening strategico, che servirà a comprendere l'andamento del virus nel paese e a decidere se allentare le misure di sicurezza o confermare ancora la zona rossa. C'è poi un altro allarme che arriva dall'isola di Ponza, dove lunedì sono state sottoposte a tampone 30 persone legate a un uomo che era in quarantena e che è risultato contagiato insieme a moglie e figli tornati a Formia. Anche in questo caso si resta in attesa dei risultati dei test analizzati dal laboratorio di Latina sugli 11 cittadini ponzesi positivi all'antigenico rapido.Il numero di contagi registrato sulla piccola isola pontina e i tamponi disposti dalla Asl ha scatenato rapidamente non poca preoccupazione tanto da far temere una seconda zona rossa in provincia, ma l'allarme è stato al momento ridimensionato dalla stessa Asl: «Dobbiamo attendere i risultati dei tamponi molecolari sugli 11 positivi spiega Antonio Sabatucci, responsabile del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale ma in ogni caso riteniamo che la situazione sia per ora sotto controllo perché si tratta di contagi all'interno di una stessa famiglia». Allargando lo sguardo al Lazio, su 31mila test complessivi si registrano nelle scorse 24 ore 889 casi, ancora sotto quota mille dunque, con 33 decessi e 1.139 pazienti guariti. Ricoveri e terapie intensive sono dunque in calo, ma nella regione cominciano ad affacciarsi le varianti del covid. Proprio ieri è stata istituita la quarta zona rossa della regione a Torrice, in provincia di Frosinone, ed è stato confermata la chiusura di una scuola romana a causa della variante brasiliana con link epidemiologico legato all'Umbria.La.Pe.