Giovedì 11 Novembre 2021, 05:02

LA VERTENZA

Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha incontrato ieri mattina il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando per trattare, come promesso in campagna elettorale, alcuni temi fondamentali per il territorio con particolare riferimento alle crisi industriali che hanno interessato la zona pontina, non solo Latina. «Come ci eravamo ripromessi prima delle elezioni, sono stato a Roma per incontrare il ministro del Lavoro Andrea Orlando con il quale ho avuto occasione di parlare della situazione occupazionale del nostro territorio e in particolare della questione Corden Pharma». Lo stabilimento non rientra nel territorio del Comune di Latina, ma coinvolge centinaia di lavoratori pontini. Al momento sono state prolungate le settimane di cassa integrazione per gli oltre 80 dipendenti dichiarati in esubero dall'azienda e inseriti nel concordato preventivo omologato dal Tribunale di Latina. Il Ministro si è detto disponibile a ospitare un tavolo di confronto per fare il punto sulla vicenda insieme a Regione Lazio e organizzazioni sindacali. «Lo ringrazio per la sensibilità mostrata anche in questa occasione nei confronti di Latina e del territorio pontino», ha detto il primo cittadino. L'obiettivo più volte dichiarato da sindacati e politica è quello di evitare i licenziamenti che peserebbero tantissimi in termini sociali sul territorio. L'azienda sta lavorando per un risanamento con un cronoprogramma molto fitto, stilato proprio per permettere al Tribunale di omologare il piano industriale. Al momento rimane in stallo la questione della cessione del ramo d'azienda che riguarda la piattaforma ecologica perché l'azienda che ha intenzione di acquistare vuole la certezza delle autorizzazioni che al momento ancora non ci sono e che non è detto arriveranno, vista anche la posizione dei comitati dei residenti. Al momento sono aperti altri tavoli anche in questa direzione perché cedere il ramo significherebbe reintegrare molti dipendenti della stessa Corden. Certo è che bisogna muoversi e farlo in fretta poiché gli ulteriori sei mesi di cassa non serviranno a cambiare le sorti degli 80 dipendenti, ed ecco anche perché il sindaco Damiano Coletta ha chiesto un nuovo incontro alla presenza anche della Regione e delle organizzazioni sindacali: «Il compito della politica è proprio questo, a ogni livello, locale e nazionale: prendersi cura dei cittadini e garantire i loro diritti affinché nessuno resti indietro». Francesca Balestrieri

