Giovedì 9 Dicembre 2021, 05:01

LE VERIFICHE

Proseguono anche nel territorio provinciale i controlli sull'applicazione della nuova normativa sul green pass. A ritmo di circa un migliaio di verifiche al giorno, le forze dell'ordine sono impegnate con circa 150 pattuglie per setacciare ristoranti, bar, esercizi pubblici e mezzi di trasporto. I cittadini di Latina e provincia, per il momento, sembrano comportarsi piuttosto bene visto che non sono state segnalate violazioni consistenti. Il possesso del green pass base (ottenuto con il tampone molecolare o con il test antigenico) o del green pass rinforzato sono i due requisiti attraverso i quali è possibile ora accedere a diverse attività e servizi. Nei locali visitati da polizia, carabinieri e guardi di finanza, è stato chiesto agli avventori di esibire la certificazione verde nel caso di consumazioni all'interno degli esercizi pubblici. Poche le multe elevate sia ai gestori che ai clienti, anche se l'attenzione resta molto alta visto che da ieri siamo entrati nella fase più delicata delle feste, il periodo nel quale gli spostamenti sono più frequenti anche per lo shopping pre natalizio e per le cene con amici e colleghi prima delle vacanze.

Il coordinamento delle operazioni di controllo è affidato al prefetto Maurizio Falco che nei giorni scorsi ha riunito i vertici delle forze dell'ordine dando precise indicazioni sulle direttive ministeriali da applicare anche sul territorio pontino. Da nord a sud della provincia sono impegnate circa 150 pattuglie tra polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizie locali. Le verifiche riguardano anche i trasporti, in particolare autobus locali e regionali anche nelle ore di punta.

