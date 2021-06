Domenica 27 Giugno 2021, 05:02

PONTINIA

È stata pubblicata la gara da due milioni e 680 mila euro per la realizzazione di 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Bachelet a Pontinia. «Questo intervento ha spiegato il presidente di Ater Latina, Marco Fioravante - utilizza parte degli 11 milioni e 700 mila euro di fondi regionali destinati alla nostra provincia. Interventi che abbiamo reso operativi in aree come Pontinia, in forte espansione demografica con domanda di edilizia pubblica molto forte». Nello specifico, il progetto di via Bachelet prevede una differente tipologia di appartamenti per dare risposte adeguate a piccoli nuclei familiari. Inoltre, per migliorare e ottimizzare l'efficienza energetica di ogni singola unità abitativa, saranno utilizzate le più innovative tecnologie disponibili. Il bando è stato pubblicato nei giorni scorsi e l'Ater, in una nota stampa, fa sapere che in tempi brevi verrà definito l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. «Abbiamo lavorato in sinergia con la Regione Lazio» ha dichiarato Fioravante. Ancora una volta l'Ater conferma come punti cardine della propria attività, la cultura dell'efficientamento energetico e la semplicità di gestione, sia per quanto riguarda gli interventi di edilizia nuova che di gestione del patrimonio esistente. Tutto questo nonostante le difficoltà legate alla pandemia: «Ater Latina ha sottolineato il direttore, Paolo Ciampi - ha lavorato in una fase delicata, come l'emergenza Covid, mantenendo intatti i livelli operativi e di questo vorrei ringraziare i nostri tecnici e il personale tutto».

Serena Nogarotto

