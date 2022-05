Sabato 28 Maggio 2022, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 16:48

Sotto assedio. La città ucraina di Severodonetsk nel Donbass è quasi completamente circondata dalle forze russe. «Stanno bombardando senza sosta i quartieri residenziali», ha detto il governatore della regione, Serhiy Haidai. Motivo per cui le truppe ucraine potrebbero essere costrette a ritirarsi dall'area. Anche perché sono più di 1500 (secondo il sindaco) le persone rimaste uccise nella città dall'inizio della guerra. Zelensky, che intanto preme i leader europei per l'adesione all'Unione Europea, potrebbe esserre costretto a lasciare la zona a Putin, così da evitare più morti e ricompattare l'esercito per fronteggiare l'assalto russo.

Ritiro dell'esercito ucraino da Severodonetsk,

Tutti i recenti progressi della Russia sono stati grazie allo schiacciante vantaggio dell'artiglieria. Per questo leader ucraino sta premendo sugli Stati Uniti per avere i missili a lungo raggio MLRS/HIMARS, che potrebbero cambiare le sorti della guerra. Ma il timore degli statunitensi è che possano poi essere utilizzati per effettuare attacchi offensivi all'interno della Russia.

Perché l'Ucraina dovrebbe lasciare Severodonetsk

L'Ucraina ha già perso la città di Lyman. Cercare di resistere a Severodonetsk potrebbe rappresentare un costo troppo alto, anche perché ci sono posizioni più difendibili dall'altra parte del fiume. C'è poi da notare come la principale autostrada di rifornimento tra Bakhmut e Lysychansk rimane aperta, ma è sotto i continui bombardamenti russi.

The Department of Defense has announced that the M113 Armored Personnel Carriers that were included in one of the recent Ukrainian Aid Packages now are being loaded onto Trucks at Fort Stewart in South Georgia in order to be Transported to Cargo Ships for Military Aid to Ukraine. pic.twitter.com/KMiVSnzsm0 — OSINTdefender (@sentdefender) May 26, 2022

Lysychansk più facile da difendere

Se la Russia prendesse Severodonetsk (probabile) e Lysychansk (meno probabile), qualsiasi avanzata del genere si fermerà alle porte di due città pesantemente fortificate come Sloviansk e Kramatorsk, con linee di rifornimento e artiglieria pronta a intervenire dall'Occidente. Più che Severodonetsk, l'Ucraina dovrebbe difendere Lysychansk, anche perché dietro la barriera naturale del fiume. Severodonetsk potrebbe allora essere la prossima Mariupol, una città che assorbe una quantità sproporzionata della potenza di combattimento della Russia per rallentare l'avanzata dell'invasore.

Arestovych: 'The situation for us at the frontline is extreme. We are shelled with long-range weapons, our front lines, our rears, and we have pretty much nothing to set against the enemy yet, except for the courage of Ukrainian soldiers...'. pic.twitter.com/gYa2WNDAD5 — Dmitri 🇺🇦 (@mdmitri91) May 26, 2022

La resistenza della città per prendere tempo (e avere le armi occidentali)

L'Ucraina ha bisogno di due mesi per assemblare tutti i suoi riservisti e le armi occidentali, ogni giorno che Severodonetsk resiste è un giorno più vicino a quella data. Gli Stati Uniti inviano i loro veicoli pesanti via nave. Ce ne sono 200 in arrivo. Ma molti dei nuovi arrivi di munizioni e armi non potrà essere, per via del trasporto, nelle mani dell'esercito ucraino prima di 6-8 settimane. L'Ucraina ha bisogno di guadagnare tempo e sembra che mantenere Severodonetsk in mani ucraine per le prossime settimane faccia parte di quella strategia. C'è poi il sospetto in Ucraina che la Russia stia convincendo i suoi alleati occidentali a scambiare il territorio ucraino per un cessate il fuoco.