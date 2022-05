Russia, abolito il limite d'età per il servizio militare: si potrà restare nell'esercito fino a 65 anni

Guerra con meno limiti. La Duma russa infatti, ha approvato in tre letture una legge che abolisce il limite di età per concludere il primo contratto di servizio militare in Russia. I militari potranno restare nell'esercito fino a 65 anni gli uomini e 60 le donne. La legge è stata firmata dal presidente russo Vladimir Putin.

Il viceministro della Difesa della Federazione Russa ha chiarito che sarà comunque possibile concludere il primo contratto di servizio militare in Russia prima dei 50 anni.

In precedenza, la legge prevedeva che il primo contratto di servizio militare potesse essere rivolto ai cittadini di età compresa tra 18 e 40 anni e cittadini stranieri di età compresa tra 18 e 30 anni.

Il presidente Putin ha anche firmato una legge che estende ai 50 anni il limite di età per arruolarsi nell'esercito. Finora il primo contratto con l'esercito poteva essere firmato entro i 40 anni.