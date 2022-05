Disfatta russa sul fiume Donec, Ucraina distrugge il ponte e Putin perde un intero battaglione

Un'altra umiliazione per la Russia. L'esercito di Putin ha perso circa 50 veicoli e un migliaio di uomini per cercare di attraversare il fiume Siverskyi Donets, che scorre da ovest a est tra le province separatiste di Donetsk e Luhansk nell'Ucraina orientale. L'artiglieria di Zelensky li ha sorpresi sulla riva del fiume e li ha distrutti. Le truppe stavano cercando di costruire un ponte per attraversare il corso d'acqua. Le immagini satellitari hanno messo a nudo l'entità del fallimento, con i resti di due ponti galleggianti alla deriva, circondati da quello che rimane di carri armati e veicoli blindati bombardati.

Sembra che i comandanti russi stessero cercando di circondare Lysychansk, e la sua città gemella di Severodonetsk. Ma hanno visto il loro attacco trasformarsi in un massacro quando l'Ucraina ha indovinato i loro piani. Quella dell'esercito di Kiev è stata una vera e propria imboscata. La 17a brigata di carri armati dell'esercito ucraino ha individuato il ponte, forse utilizzando uno dei tanti piccoli droni che fungono da occhi dell'esercito sul campo di battaglia. La 17esima è una delle quattro brigate di carri armati attive dell'esercito. I suoi battaglioni di linea operano con carri armati T-64 e veicoli da combattimento. Sono stati distrutti almeno sette carri armati T-72 e T-80, 17 BMP, sette trattori blindati MT-LB, cinque altri veicoli e gran parte dell'unità del ponte stesso, compresi un rimorchiatore e la campata di pontoni. In un solo colpo, gli ucraini hanno rimosso dal campo di battaglia uno dei circa 99 gruppi tattici di battaglioni russi presenti in Ucraina.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 11, 2022