Lo scatto del fotografo della Reuters Mohammed Salem, dal titolo “A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece”, ha vinto la 67edizione del prestigioso premio foto-giornalistico World Press Photo 2024. Mostra una donna palestinese mentre culla il corpo della nipote di cinque anni nella Striscia di Gaza. La foto è stata scattata il 17 ottobre 2023 all’ospedale Nasser di Khan Younis.

