Video porno vietati a bordo dei treni, la richiesta della compagnia ferroviaria ai passeggeri: «Per vederli aspettate di arrivare a casa»

«Si pregano i gentili passeggeri di astenersi dal guardare video porno a bordo dei nostri treni». Il bizzarro (e nemmeno tanto) messaggio arriva dalla compagnia ferroviaria britannica Northern Railway. Ed è accompagnato da una postilla: per guardarli «aspettate di essere arrivati a casa».

«Non guardate i porno sui nostri treni»

La compagnia ha chiesto ai clienti di astenersi dal guardare contenuti "non adatti" sui loro treni. E ha inoltre consigliato di evitare parolacce e argomenti offensivi durante il viaggio. Tricia Williams, chief operating officer di Northern, ha dichiarato: «Ogni anno accogliamo milioni di persone nelle nostre stazioni e a bordo dei nostri treni e l'accesso a Internet sicuro e affidabile è parte integrante delle aspettative dei nostri clienti. È importante, tuttavia, che le persone ricordino che alcuni contenuti non sono adatti a tutti, in particolare ai bambini».

IL SERVIZIO WI-FI

Il wi-fi di Northern nelle stazioni e sui treni viene fornito in collaborazione con "Friendly WIFI", uno standard di certificazione sicuro avviato dal governo per il WiFi pubblico. Friendly WiFi mira a rassicurare gli utenti che il servizio soddisfa gli standard minimi di filtraggio, in particolare nelle aree in cui sono presenti bambini.

Ma perché l'azienda ha presentato questa richiesta? C'è anche una questione sicurezza. Giorni fa una donna è stata molestata e fotografata durante un viaggio in treno a tarda notte. Agnieszka Narczynska, 34 anni, stava viaggiando da sola su un servizio ScotRail tra Glasgow e Lanark intorno alle 23:00 del 4 aprile, quando un passeggero maschio ha iniziato a fare delle avance verso di lei, definendola "splendida", prima di fotografarla sul suo telefono.