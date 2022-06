Venerdì 10 Giugno 2022, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 09:17

È il giorno della rivincita ucraina. La base dei mercenari russi del gruppo Wagner è stata distrutta vicino a Lugansk. Nel territorio dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk nell'Ucraina orientale, nella città di Kadiyivka occupata dai russi, un tempo chiamata Stachanov. Soldati uccisi? «Tra i 200 e i 300 soldati». Sopravvissuti? Solo un militare secondo i rapporti preliminari, ha riferito l'UNIAN giovedì dopo le informazioni diffuse dal giornalista ucraino Roman Boczkała.

Base della Wagner distrutta, cosa è successo

Il giornalista Boczkała ha pubblicato una foto su Telegram che mostra nuvole di fumo che si alzano sopra lo stadio di Kadijiwka. «È in fiamme lo stadio di Stakhanów (il nuovo-vecchio nome di Kadijiwka, restaurato dalle autorità di occupazione della Repubblica popolare di Lugansk - ndr), dove si trovava la base dei wagneristi», ha riferito il corrispondente.

“Yesterday, June 9, Ukrainian artillery destroyed the Wagner PMC detachment, which was stationed at #Стаханов .



Approximately 250/300 brutal, motivated mercenaries were killed.” — WarMonitor🇺🇦 (@WarMonitor3) June 9, 2022

Le difficoltà dei mercenari di Putin in Donbass

Lo scorso 31 maggio il servizio di sicurezza dell'Ucraina ha pubblicato un resoconto di una conversazione intercettata tra soldati russi che ha rivelato come i mercenari del gruppo Wagner erano stati schiacciati dalle forze ucraine nel Donbass. Alla fine di marzo, il portavoce del Pentagono John Kirby ha annunciato che il Cremlino aveva intensificato le sue attività nella regione portando lì rinforzi, tra cui circa 1.000 wagneristi.

There are reports about explosions in #Stakhanov, #Luhansk Region.



According to preliminary information, the strike targeted a base of the Wagner Group, which was located at the city's stadium. pic.twitter.com/l5bAvHBsDR — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2022

Cos'è il gruppo Wagner

Il gruppo Wagner è una compagnia militare privata legata - secondo i media - all'imprenditore filo-Cremlino Yevgeny Prigozhin. Da metà dicembre 2021, i wagneristi sono soggetti alle sanzioni dell'UE per tortura, esecuzioni e omicidi, tra cui in Libia, Siria e Donbas. Una "Novaya Gazeta" indipendente ha riferito in Russia dei crimini dei wagneristi in Siria. L'attività mercenaria è ufficialmente vietata in Russia.

Reportedly, Armed Forces of #Ukraine destroyed the #Wagner PMC base located at the stadium in Stakhanovo, Luhansk region killing around 150-300 #Russian invaders pic.twitter.com/GL8PD5FBsB — Giorgi Revishvili (@revishvilig) June 9, 2022

Dove si trova Stachanov e perché ha cambiato nome

Kadiïvka è una città dell'Ucraina situata nell'oblast' di Luhans'k, una delle 24 province dell'Ucraina, nel sud-est del paese. Dall'aprile 2014 è de facto parte della Repubblica Popolare di Lugansk. La denominazione attuale è stata decisa nel 2016 dalle autorità ucraine, ma non è riconosciuta dalle autorità della Repubblica Popolare, per le quali la città conserva il nome di Stachanov. Nella seconda guerra mondiale ospitò un campo di lavoro forzato per prigionieri tedeschi.