Variante indiana, timori nel Regno Unito. Johnson frena sulle riaperture: «Evitare viaggi in Paesi arancioni, tra cui Italia»

Il governo di Boris Johnson formalizza le già annunciate linee guida per viaggiare all'Estero indicando in una piccola lista verde le nazioni e isole (fra cui in Europa solo Portogallo, Gibilterra e Islanda) per le quali il Regno abolisce la quarantena e concede di fatto un via libera pieno. I timori legati alla variante indiana, estesasi nelle ultime settimane a diverse zone dell'Inghilterra, e la paura per la sua maggiore trasmissibilità, spingono però la Gran Bretagna a porre dei freni alla road map per la libertà.

Today we move forward to Step 3 of our cautious roadmap to freedom. This is what you need to know ↓ pic.twitter.com/mrAW6YYDRO — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 17, 2021

LE INDICAZIONI - L'indicazione aggiornata, che il ministro della Sanità Matt Hancock illustrerà nel pomeriggio in un nuovo briefing da Downing Street, sarebbe quella di continuare a evitare per ora gli spostamenti per turismo e le prenotazioni estive in tutti i numerosi Paesi che rientrano nella cosiddetta «lista arancione», fra cui anche l'Italia. Queste destinazioni dovrebbero essere scelte solo per «per circostanze speciali», fa sapere la viceministra dell'Istruzione Gillian Keegan, come viaggi d'affari, funerali o esigenze familiari. «Si tratta di linee guida, non d'una legge» vincolante, ha puntualizzato Keegan, ma il governo «raccomanda di non andare in vacanza al momento nei Paesi della lista arancione».

