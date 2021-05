Covid, a New York niente più mascherine per i vaccinati e stop alle restrizioni su attività commerciali e palestre

New York riapre. E lo fa togliendo l'obbligo di indossare le mascherine ai già vaccinati contro il Covid sia per le attività all'esterno che per quelle all'interno. A partire da oggi cadono anche le restrizioni imposte per contenere il virus sui ristoranti che potranno aprire al 100% della loro capacità comprese le sale interne a patto che sia rispettato il distanziamento sociale o che vengano erette barriere di plexiglas fra i tavoli; sulle palestre che potranno operare al 100% sempre nel rispetto del distanziamento sociale, e su chi farà esercizio all'interno, libero di allenarsi senza indossare la mascherina. Possono ripartire anche le feste in casa con ammesse 50 persone e non più 10 come finora previsto.

La Grande Mela, ha annunciato il governatore Andrew Cuomo, «sarà completamente aperta». La regola del distanziamento inoltre, non si applicherà a chi fornisce la prova del vaccino fatto o un test negativo. Questo perché «tutti gli indicatori vanno nella giusta direzione», dal calo dei tassi di positività e dei ricoveri Covid-19, che sono ai minimi da novembre, ai livelli di vaccinazione che sono invece in aumento come sottolineato dal sindaco di New York Bill de Blasio.

Where do we stand when it comes to the #COVID19 vaccine?

More than 7.5 MILLION doses have been administered. THIS is what the largest vaccination effort in New York City history looks like. THIS is a recovery for all of us. pic.twitter.com/890EDZLL8y

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 19, 2021