"Una granata ha colpito il rifugio Best Friends. In questi minuti più di mille cani stanno morendo nell'incendio. Se qualcuno ha contatti con Makarivsky, vicino al villaggio di Fasiv, condivida per aiuti". Questo il drammatico appello pubblicato poche ore fa da UAnimals, l'organizzazione animalista ucraina, diffuso sui social a seguito dei drammatici eventi che hanno interessato uno dei rifugi per cani in un villaggio poco fuori da Kiev.

Appello per salvare i cani

Un appello che, raccolto da animalisti e associazioni locali, purtroppo non ha risparmiato la vita degli oltre mille cani presenti nella struttura che sono morti bruciati tra le fiamme dell'incendio che si era immediatamente sviluppato. "I soccorritori, aveva sottolineato UAnimals, che ha diffuso le immagini che proponiamo, sono tutti nella zona dei combattimenti e non possono aiutare".

Così, mentre si contano ancora gli animali rimasti carbonizzati, gli appelli per la salvaguardia di popolazione civile e animali innocenti si moltiplicano. Il dramma che ha colpito il Best Friends, infatti, potrebbe rappresentare la macabra cronaca di un caso non isolato.