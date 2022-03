Ucraina, 70 volontari dal Giappone: «Ecco i samurai»

Dal Giappone fino in Ucraina per aiutare la resistenza. Sono 70 i volontari nipponici, inclusi 50 ex membri delle Forze di autodifesa del Giappone e due veterani della Legione straniera francese, ad aver fatto richiesta per andare a combattere con le forze ucraine. Lo riporta il giornale 'Mainichi Shimbun', citando un'organizzazione a Tokyo, mentre un portavoce dell'ambasciata ucraina in Giappone ha dichiarato di aver ricevuto chiamate da persone che «vogliono combattere per l'Ucraina».

La notizia è stata riferita anche dal Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni dell'Ucraina su Facebook. «Samurai insieme agli ucraini», scrive il Centro ricordando l'appello lanciato dal presidente Zelensky per formare una «legione internazionale» da opporre ai russi. Dal canto suo il governo giapponese ha invitato i suoi connazionali a cancellare i viaggi in Ucraina per qualsiasi ragione, un avvertimento ribadito oggi dal capo di Gabinetto, Hirokazu Matsuno, il quale ha detto di essere al corrente delle notizie sui volontari.