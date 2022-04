Domenica 24 Aprile 2022, 21:21

Ucraina. Le foto postate riguardano Bucha, il sobborgo di Kiev diventato famoso in tutto il mondo per la strage di civili ucraini compiuta da alcuni reparti dell'esercito russo. La fonte è Illia Ponomarenko, un giornalista ucraino che scrive sul "Kiev Independent" che possiede una casa a Bucha per fortuna risparmiata dalla guerra.

Bucha, via i segni della guerra

Come molti ricorderanno, all'inizio di aprile, quando Bucha tornò sotto il controllo ucraino, molti giornalisti fotografarono oltre ai civili uccisi anche una strada ingolfata da una ventina di cingolati russi distrutti o incendiati dalle forze armate ucraine. Segno di una battaglia durissima. Ebbene, a distanza di venti giorni da quelle foto oggi la strada è completamente liberata dalle carcasse dei mezzi militari russi. Sono state riparate le buche sull'asfalto causate dai colpi d'artiglieria e sulla stada è difficile trovare ogni traccia della battaglia anche se è stata recentissima.

Pasqua ortodossa

L'arrivo della Pasqua ortodossa deve aver accelerato le procedure per lo sgombero delle strade ma, oltre a una certa efficienza che può sorprendere, pare evidente la voglia della società ucraina di tornare a vivere la propria normalità in tempi brevissimi.

