Bucha, investigatori forensi francesi esaminano centinaia di cadaveri di civili ucraini

Investigatori forensi francesi dell'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) esaminano un corpo in una tenda dopo che è stato esumato da un fossa comune nella città ucraina di Bucha, a nord-ovest di Kiev. Le foto sono del 14 aprile 2022. I gendarmi francesi e medici legali sono arrivati in Ucraina per aiutare a indagare sulla scoperta di decine di corpi di civili sparsi a Bucha e in altre città intorno a Kiev dopo il ritiro della Russia dalla regione. L'Ucraina dice di aver scoperto 1.222 cadaveri a Bucha e in altre città.