Ucraina abbatte cinque aerei da guerra russi in meno di 3 giorni. «È il Natale terribile dell'aeronautica di Mosca»

Cinque aerei da guerra russi abbattuti in meno di tre giorni. È il bilancio che ha fatto l'Ucraina: annunciando il quarto, un cacciabombardiere Su-34, il comandante dell'aeronautica ucraina Mykola Oleschuk ha scritto domenica su Telegram «Buon Natale!». Distruggere cinque aerei in così breve tempo è una vera e propria "impresa", particolarmente rara per l'esercito ucraino. Al 25 dicembre il conto totale dice 329 aerei russi abbattuti dal 24 febbraio 2022, meno di uno ogni due giorni.

L'operazione di Kiev

Annunciando gli abbattimenti del 22 dicembre, il portavoce delle forze aeree ucraine Yurii Ihnat ha pubblicato un post su una «operazione brillantemente pianificata» in cui i sistemi antiaerei ucraini hanno abbattuto tre cacciabombardieri Su-34. Gli analisti suggeriscono che possa essere stato utlizzato il sistema di difesa missilistico Patriot fornito dagli Stati Uniti.

Anche la Russia ha annunciato dal canto suo di aver abbattuto quattro velivoli ucraini: domenica il Ministero della Difesa russo ha affermato che i suoi sistemi di difesa aerea avevano abbattuto tre caccia Su-27 e un bombardiere tattico Su-24. Gli aerei sono stati abbattuti nelle regioni sud-orientali di Zaporizhzhia e Dnipropetrovs.