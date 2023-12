Guerra fredda Usa-Corea del Nord. I bombardieri B-1B Lancer schierati per spaventare Kim

Mercoledì una coppia di bombardieri supersonici dell'aeronautica americana ha volato con aerei da combattimento di scorta alleati vicino alla penisola coreana in un duro avvertimento al leader nordcoreano Kim Jong Un, il cui regime questa settimana ha testato un missile in grado di sferrare un attacco nucleare sugli Stati Uniti continentali. Le immagini, come spiega un articolo su Newsweek, mostravano due B-1B Lancer americani che volavano in formazione con gli F-16 statunitensi, gli F-15K sudcoreani e gli aerei da caccia F-2 giapponesi. I bombardieri strategici a lungo raggio, che possono trasportare un grande carico, stavano prendendo parte alla seconda esercitazione aerea trilaterale dell'anno. "La continua interoperabilità di alto livello delle nostre forze collettive - ha spiegato il Comando Indo-Pacifico degli Usa - dimostra la forza della relazione trilaterale con i nostri alleati del Giappone e della Repubblica di Corea. La nostra cooperazione internazionale riflette i nostri valori condivisi e la nostra determinazione contro coloro che sfidano la stabilità regionale".

LA CONTROFFENSIVA

I capi di stato maggiore congiunti di Seul hanno precisato che l'addestramento, destinato a contrastare la minaccia nucleare del Nord, ha avuto luogo al largo dell'isola meridionale di Jeju, nel Mar Cinese orientale. Si tratta della tredicesima volta quest'anno che un bombardiere statunitense viene schierato vicino o sopra la penisola coreana. Pyongyang ha dichiarato lunedì di aver testato con successo il più grande missile balistico intercontinentale del suo arsenale, l’Hwasong-18, che è azionato da un razzo a combustibile solido più veloce da armare e lanciare. I media statali nordcoreani hanno diffuso le immagini del lancio il giorno successivo, mostrando la partecipazione personale di Kim all'evento: il primo test di missili balistici intercontinentali del suo regime in cinque mesi. Si ritiene che l'Hwasong-18, lanciato nel Mare dell'Est, noto anche come Mar del Giappone, abbia un raggio operativo di oltre 9.000 miglia, sufficiente per trasportare testate nucleari direttamente nelle principali città americane.

La Corea del Nord afferma che sta sviluppando la capacità in risposta alla crescente ostilità della Corea del Sud e degli Stati Uniti. Washington continua a rimproverare Pyongyang l’utilizzo di una tecnologia di lancio proibita dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che vietano il suo programma di armi nucleari. Martedì i loro diplomatici si sono scontrati all'ONU. Funzionari americani affermano che Cina e Russia stanno consentendo i lanci di Kim – circa 100 test di missili balistici solo quest’anno, incluso uno domenica – ponendo il veto a ulteriori sanzioni.