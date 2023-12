Controffensiva ucraina, ecco la risposta di Putin ai droni navali: elicotteri, idrovolanti e guerra elettromagnetica

I droni marittimi ucraini, piccole imbarcazioni imbottite di esplosivo, rappresentano un’arma decisiva nella guerra sul Mar Nero. A inizio dicembre le forze di Kiev hanno lasciato trapelare le immagini all’interno di una base segreta con almeno 16 droni marittimi Magura V5, annunciando che ne arriveranno altri. Il nuovo drone marino, come riportato dalla Cnn, è veloce e letale, carico di esplosivo, progettato per colpire la flotta russa nel Mar Nero. Che si è attrezzata per difendersi.