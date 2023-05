Turista morta carbonizzata nell'incendio del camper: il fidanzato, anche lui all'interno, si è salvato

Una turista britannica è morta bruciata viva in Turchia nell'incendio del camper in cui si trovava insieme al suo fidanzato. Hayley Louise Pearce, 54 anni, si trovava nella città portuale turca di Bodrum. I due apparentemente si sono svegliati dopo che le fiamme si sono sviluppate, ma non sono stati in grado di raggiungere la porta e aprirla. Hayley è rimasta intrappolata ed è morta. Anche il fidanzato turco, di cui non è stato reso noto il nome, sarebbe rimasto ferito nell'incendio ma in qualche modo è riuscito a sfuggire alle fiamme. Devastanti le fiamme mostrate sui social.

Incendio devastante

Quando i vigili del fuoco si sono presentati sul posto hanno potuto solo recuperare il corpo senza vita di Hayley Louise Pearce che è stato portato all'obitorio del Mugla Forensic Medicine Institute per l'autopsia.

Bodrum è una destinazione turistica popolare tra gli inglesi che si perdono tra i tanti bazar locali.

Incendio sul camper, le cause

Secondo i media locali, la causa dell'incendio sarebbe una stufa elettrica difettosa, ma sono in corso indagini ufficiali sulla tragedia. Gli incendi nelle roulotte sono nove volte più pericolosi rispetto a quelli domestici, secondo i dati di Caravan Times. In Gran Bretagna, 9 persone muoiono ogni anno in media a causa di infortuni causati da incendi di roulotte. Ogni roulotte fissa dovrebbe avere a bordo almeno un estintore situato in un luogo comodo dove sia accessibile e utilizzabile rapidamente.