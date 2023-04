Camper a fuoco, turista 55enne ustionato al volto e alle braccia: è grave

Il camper va a fuoco, turista marchigiano di 55 anni ustionato al volto e alle braccia. È successo la notte di Pasqua a Roseto, in provincia di Teramo. Una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta nella zona del lungomare sud di Roseto per domare le fiamme del camper in sosta. I vigili del fuoco, giunti sul posto con un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere le fiamme che hanno avvolto completamente il mezzo. Le operazioni di spegnimento sono state molto impegnative anche per rischio di scoppio dovuto alla presenza a bordo del camper di due bombole di Gpl che sono rimaste solo danneggiate del calore delle fiamme. Per estinguere completamente l'incendio è stata impiegata anche un'autobotte inviata sul posto dal Comando di Teramo. L'autista del camper, residente di Civitanova Marche, che è rimasto ustionato al volto e alle braccia, è stato soccorso sul posto dal personale sanitario della Croce Rossa di Notaresco ed è stato subito trasportato in ambulanza all'ospedale di Giulianova. Vista la gravità il turista 55enne è stato trasferito in un reparto specializzato dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi è riservata. Sul posto i carabinieri di Roseto per le indagini.