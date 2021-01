Manca poco al passaggio di consegne tra Donald Trump e Joe Biden. Tuttavia l'attuale inquilino della Casa Bianca ritiene che il rivale democratico abbia vinto le elezioni grazie a dei brogli. Ed ecco che, a pochi giorni dalla scadenza del mandato del presidente Usa, spunta una intercettazione telefonica, pubblicata dal Washington Post sabato. Trump avrebbe fatto pressioni sul segretario di Stato repubblicano della Georgia Brad Raffensperger per "trovare'' voti sufficienti per ribaltare la vittoria di Joe Biden nello Stato di Peach. I commenti di Trump hanno scatenato la reazione tra i democratici, con il vicepresidente eletto Kamala Harris che li ha definiti "la voce della disperazione" e Alexandra Ocasio-Cortez che ha definito l'appello "un reato". Il presidente è stato raggiunto durante la chiamata dal suo capo del personale Mark Meadows e da due importanti avvocati conservatori, Cleta Mitchell e Kurt Hilbert. Raffensberger è stato raggiunto dal suo consigliere generale Ryan Germany e dal governatore della Georgia Brian Kemp.

​Trump chiede al segretario di Stato della Georgia il ricalcolo delle preferenze: «Trovare» altri voti

Di seguito una trascrizione completa della telefonata.

Capo del personale della Casa Bianca Mark Meadows: Va bene. Tutto a posto. Signor Presidente, sono tutti in linea. Questo è Mark Meadows, il capo del personale. Solo così siamo tutti consapevoli. In linea c'è il segretario di stato e altre due persone. Jordan e il signor Germania con lui. Hai anche gli avvocati che rappresentano il presidente, Kurt e Alex e Cleta Mitchell - che non è l'avvocato ufficiale ma è stato coinvolto - io e poi il presidente. Quindi, signor presidente, la passo a lei. Presidente Donald Trump: Ok, grazie mille. Ciao Brad e Ryan e tutti. Apprezziamo il tempo e la chiamata. Quindi abbiamo dedicato molto tempo a questo, e se solo potessimo andare oltre alcuni numeri, penso che sia abbastanza chiaro che abbiamo vinto. Abbiamo vinto in modo sostanziale in Georgia. Lo vedi anche dalle dimensioni del rally, francamente. Avremmo ottenuto 25-30.000 persone per rally e la competizione avrebbe meno di 100 persone. E non ha mai avuto senso. Ma abbiamo una serie di cose. Ne abbiamo almeno 2 o 3 - ovunque da 250 a 300.000 schede sono state lasciate misteriosamente nelle liste. Molto di questo aveva a che fare con Fulton County, che non è stata controllata. Pensiamo che se controlli le firme - un vero controllo delle firme che risalgono a Fulton County - troverai almeno un paio di centinaia di migliaia di firme false di persone che sono state falsificate. E siamo abbastanza sicuri che succederà. Un altro numero straordinario. Avremo un numero preciso nei prossimi due giorni con certificati contabili. Ma verrà dato un numero preciso, ma è negli anni '50 di migliaia - e sono le persone che sono andate a votare e gli è stato detto che non possono votare perché sono già state votate. Ed è una cosa molto triste. Sono usciti lamentandosi. Ma il numero è grande. Lo avremo per te. Ma è molto di più del numero di 11.779, il margine attuale è solo di 11.779. Brad, penso che tu sia d'accordo con questo, giusto? Questo è qualcosa che penso tutti - almeno questo è un numero su cui tutti sono d'accordo. Ma questa è la differenza nei voti. Ma abbiamo avuto centinaia di migliaia di schede che siamo in grado di fare effettivamente - ti daremo un numero abbastanza preciso. Non hai bisogno di molto di un numero perché il numero con cui in teoria ho perso, il margine sarebbe 11.779. Ma hai anche un numero considerevole di persone, migliaia e migliaia, che si sono recate al posto di voto il 3 novembre, a cui è stato detto che non potevano votare, che non potevano votare perché era stata data una votazione a loro nome. E sai che è molto, molto, molto, molto triste. Abbiamo avuto, credo, circa 4.502 elettori che hanno votato ma che non erano nell'elenco di registrazione degli elettori, quindi sono 4.502 quelli che hanno votato, ma non erano nell'elenco di registrazione degli elettori, come dovevano essere. Avevi 18.325 elettori vacanti. L'indirizzo era vuoto e non potevano essere contati. Sono 18.325. Numero più piccolo: avevi 904 che hanno votato solo dove avevano solo un PO - un numero di casella postale - e avevano un numero di casella postale, e questo non è consentito. Avevamo almeno 18.000 - questo è registrato, li abbiamo contati molto meticolosamente - 18.000 elettori che avevano a che fare con [nome]. È un truffatore di voti, un truffatore di voti professionale e un imbroglione [nome]. Quello è stato il nastro che è stato mostrato in tutto il mondo che fa sembrare tutti cattivi, tu, io e tutti gli altri. Dove sono arrivati - numero uno, hanno detto molto chiaramente ed è stato riferito che hanno detto che c'è stata una grave interruzione della rete idrica. Tutti sono fuggiti dalla zona. E poi sono tornati, [nome], sua figlia e alcune persone. Non c'erano osservatori del sondaggio repubblicano. In realtà, non c'erano osservatori del sondaggio democratico, immagino che fossero loro. Ma non c'erano nemmeno Democratici e non c'erano forze dell'ordine. La mattina tardi, la mattina presto, andarono a tavola con la veste nera e lo scudo nero, e tirarono fuori i voti. Quei voti sono stati messi lì un certo numero di ore prima - il tavolo è stato messo lì - penso che fosse, Brad, lo sapresti, probabilmente erano otto o sette ore prima, e poi era pieno di voti. Non erano in una scatola ufficiale degli elettori; erano in quelle che sembravano essere valigie o bauli, valigie, ma non erano nelle cassette degli elettori.

Il numero minimo potrebbe essere perché l'abbiamo guardato, e lo hanno guardato certificato in riproduzione istantanea al rallentatore se puoi crederci, ma al rallentatore, ed è stato ingrandito molte volte, e il minimo era di 18.000 schede, tutto per Biden . Avevi elettori fuori dallo stato. Hanno votato in Georgia, ma provenivano da fuori dallo stato, su 4.925. Hai ricevuto schede per assente inviate a indirizzi vacanti, erano schede per assenti inviate a indirizzi vacanti. Non avevano niente sugli indirizzi, sono 2.326. E avevi delle caselle personali, il che è molto brutto. Avevi delle caselle personali che sono state ritirate. Abbiamo fotografie e abbiamo dichiarazioni giurate di molte persone. Non so se hai visto le udienze, ma hai caselle personali in cui la scatola è stata ritirata ma non consegnata per tre giorni. Quindi a quella scatola sarebbero potute succedere cose di ogni genere, incluso, sai, mettere i voti che volevi. Quindi ci sono state molte infrazioni, e la linea di fondo è, molte, molte volte il margine di 11.779 che hanno detto che avessimo perso - abbiamo avuto un enorme, voglio dire che lo stato è in subbuglio per questo. E so che vorresti arrivare fino in fondo, anche se oggi ti ho visto in televisione e hai detto che non hai trovato niente di sbagliato. Voglio dire, sai, e non ho perso lo stato, Brad. La gente ha detto che è stato il voto più alto di sempre. Non c'era modo. Molte persone politiche hanno detto che non c'era modo di picchiarmi. E mi hanno picchiato. Mi hanno picchiato nel. . . Come sai, ogni singolo stato, abbiamo vinto ogni stato. Abbiamo vinto tutte le case statali del paese. Abbiamo tenuto il Senato, il che è scioccante per la gente, anche se vedremo cosa succederà domani o tra pochi giorni. E abbiamo vinto la Camera, ma abbiamo vinto ogni singola Statehouse, e abbiamo vinto il Congresso, che avrebbe dovuto perdere 15 seggi, e loro hanno guadagnato, credo 16 o 17 o qualcosa del genere. Penso che ora ci sia una differenza di cinque.

Doveva esserci una differenza sostanzialmente di più. Ma i politici in ogni stato, ma i politici in Georgia hanno rilasciato dichiarazioni giurate e stanno andando a dire che non c'era modo che mi picchiassero alle elezioni, che le persone uscissero, in effetti, si aspettavano di perdere, e poi hanno finì per vincere parecchio a causa delle falde. E hanno detto che non c'era modo, che hanno fatto molti sondaggi prima delle elezioni, che non c'era modo che abbiano vinto. I voti sono stati ritirati in gran numero. E stiamo cercando di arrivare a quei numeri e li avremo. Ci vorrà un po 'di tempo. Certificato. Ma sono numeri enormi. E di gran lunga maggiore degli 11.779. L'altra cosa, i morti. Quindi i morti hanno votato, e penso che il numero sia vicino a 5.000 persone. E sono andati ai necrologi. Sono passati a tutti i tipi di metodi per ottenere un numero accurato e un minimo è vicino a circa 5.000 elettori. La linea di fondo è, quando aggiungi tutto e poi inizi ad aggiungere, sai, 300.000 voti falsi. Poi l'altra cosa che hanno detto è nella contea di Fulton e in altre aree. E questo può o non può essere vero. . . questo è appena emerso questa mattina, che stanno bruciando le loro schede, che stanno distruggendo, distruggendo schede e rimuovendo attrezzature. Stanno cambiando l'equipaggiamento delle macchine Dominion e, sai, non è legale. E presumibilmente hanno triturato, penso che abbiano detto 300 libbre di, 3000 libbre di schede.

E questo ci è appena arrivato come rapporto oggi. Ed è una situazione molto triste. Ma Brad, se hai preso i numeri minimi dove molte, molte volte superiori a 11.779, e molti di quei numeri sono certificati, o saranno certificati, ma sono certificati. E quelli sono numeri che ci sono, che esistono. E questo ha battuto il margine di sconfitta, lo hanno battuto, voglio dire, di molto, e le persone dovrebbero essere felici di avere un conteggio accurato invece di un'elezione in cui ci sono disordini. Voglio dire, ci sono disordini in Georgia e in altri luoghi. Non sei l'unico, voglio dire, abbiamo altri stati che credo ci riveleranno molto presto. E questo è qualcosa che - sai, ad esempio, penso che sia a Detroit, penso che ci sia una sezione, una buona sezione del tuo stato in realtà, di cui non siamo sicuri, quindi non la riferiremo ancora. Ma a Detroit abbiamo votato, credo sia stato, il 139% delle persone. Non va bene. In Pennsylvania, avevano oltre 200.000 voti in più rispetto a quelli che avevano votato. E questo non suona molto bene, e il legislatore che c'è, che è repubblicano, è estremamente attivista e arrabbiato. Voglio dire, c'erano anche altre cose che erano quasi così brutte. Ma hanno avuto come esempio, nel Michigan, un numero enorme di morti che hanno votato. Penso che fosse, credo, Mark, erano 18.000. Un numero incredibilmente alto, molto più alto del tuo, eri nella categoria 4-5.000. E questo è stato verificato faticosamente sfogliando, sfogliando le colonne dei necrologi sui giornali. Quindi immagino che con tutto ciò che viene detto, Brad, la linea di fondo e le schede provvisorie, ancora una volta, sai, dovrai parlarmi delle schede provvisorie, ma abbiamo molte persone che si lamentavano del fatto che non lo erano Non posso votare perché sono già stati votati. Queste sono persone fantastiche. E, sai, sono stati colpiti da conchiglie. Non so se chiami quelle schede provvisorie. In alcuni stati, abbiamo avuto molte situazioni di votazione provvisoria in cui le persone hanno ricevuto una votazione provvisoria perché quando sono entrate il 3 novembre ed erano già state votate. Quindi è così. Voglio dire, abbiamo molte, molte volte il numero di voti necessari per vincere lo Stato. E abbiamo vinto lo stato, e lo abbiamo vinto in modo molto sostanziale e facile, e stiamo ottenendo, abbiamo, gran parte di questo è molto certificato, molto più certificato di quanto abbiamo bisogno.

Ma stiamo ottenendo anche la certificazione di numeri aggiuntivi. E stiamo ricevendo immagini di caselle personali consegnate e consegnate in ritardo. Consegnato tre giorni dopo, in alcuni casi, in più abbiamo molte dichiarazioni giurate in tal senso. Meadows: Allora, signor presidente, se potessi essere in grado di intervenire e darò a Brad una possibilità. Signor Segretario, ovviamente c'è, ci sono accuse in cui crediamo che non tutti i voti o voti equi e legali siano stati conteggiati, e questo è in contrasto con la rappresentanza del Segretario di Stato. Quello che spero è che ci sia un modo in cui possiamo, possiamo trovare un qualche tipo di accordo per guardarlo un po 'più a fondo? Sai che il presidente ha menzionato la contea di Fulton. Ma in alcune di queste aree in cui sembra esserci una differenza di dove i fatti sembrano portare, quindi, signor Segretario, speravo che, sa, nello spirito di cooperazione e compromesso, ci sia qualcosa che possiamo a Hai almeno una discussione per esaminare alcune di queste accuse per trovare un percorso meno litigioso? Segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger: Beh, ho ascoltato ciò che ha appena detto il presidente. Presidente Trump, abbiamo avuto diverse cause legali e abbiamo dovuto rispondere in tribunale alle cause e alle controversie. Non siamo d'accordo che tu abbia vinto. E noi non - non ero d'accordo sul numero di 200.000 che avevi menzionato. Lo esaminerò punto per punto. Quello che abbiamo fatto è di aver concesso al Senato statale circa un'ora e mezza del nostro tempo esaminando la questione elettorale per questione e poi alla Camera dello Stato, la commissione per gli affari del governo, abbiamo concesso loro circa due ore e mezza del nostro tempo. , tornando punto per punto su tutte le questioni di contesa. E poi, solo pochi giorni fa, ci siamo incontrati con i nostri membri del Congresso degli Stati Uniti, membri del Congresso repubblicano, e abbiamo concesso loro circa due ore del nostro tempo parlando di queste ultime elezioni. Tornando indietro, principalmente ciò di cui hai parlato qui si è concentrato principalmente, credo, è il processo di votazione per assente. Non credo che tu stia davvero mettendo in dubbio le macchine del Dominion. Perché abbiamo ripetuto una mano, un 100% di tutte le schede elettorali, e le abbiamo confrontate con ciò che hanno detto le macchine e abbiamo ottenuto praticamente lo stesso risultato.

Poi abbiamo fatto il riconteggio, e abbiamo ottenuto praticamente lo stesso risultato. Quindi immagino che probabilmente possiamo toglierlo dal tavolo. Non credo che ci sia un problema a riguardo. Trump: Bene, Brad. Non che non ci sia un problema, perché abbiamo un grosso problema con Dominion in altri stati e forse nel tuo. Ma non abbiamo sentito il bisogno di andarci. E solo per, sai, forse dare un tocco un po 'diverso a quello che sta dicendo Mark, Mark Meadows, sì, ci piacerebbe andare oltre, ma non ne abbiamo davvero bisogno. Abbiamo tutti i voti di cui abbiamo bisogno. Sai, abbiamo vinto lo stato. Se hai preso, questi sono i numeri minimi, i numeri che ti ho dato, quelli sono numeri certificati, le tue schede assenti inviate a indirizzi vacanti, i tuoi elettori fuori dallo stato, 4.925. Sai quando li sommi, è molte più volte, molte volte il numero 11.779. Quindi potremmo passare, non abbiamo attraversato il tuo Dominio. Quindi non possiamo dare loro la benedizione. Voglio dire, in altri stati, pensiamo di aver trovato una tremenda corruzione con le macchine del Dominio, ma dovremo vedere. Ma abbiamo perso lo stato solo per quel numero, 11.000 voti e 779. Detto questo, con quello che abbiamo, con quello che abbiamo, ti stiamo dando numeri minimi, minimi. Stiamo facendo i numeri più conservatori possibile; siamo molte volte, molte, molte volte sopra il margine. E quindi non dobbiamo davvero, Mark, non penso che dobbiamo andare fino in fondo. . . Meadows: giusto Trump: Perché qual è la differenza tra vincere le elezioni con due voti e vincerle con mezzo milione di voti. Penso di averlo vinto probabilmente per mezzo milione. Sai, una delle cose che sono successe, Brad, è che ora abbiamo altre persone che arrivano dall'Alabama, dalla Carolina del Sud e da altri stati, e dicono che è impossibile per te aver perso la Georgia. Abbiamo vinto. Sai in Alabama, abbiamo stabilito un record, ottenuto il voto più alto di sempre. In Georgia, abbiamo stabilito un record con un'enorme quantità di voti. E dicono che non è possibile aver perso la Georgia. E potrei dirtelo dai nostri comizi. Potrei dirti dal raduno che avrò lunedì sera, il posto, hanno già file di persone che aspettano davanti. Non è possibile aver perso la Georgia. Non è possibile. Quando ho sentito che era vicino, ho detto che non c'era modo. Ma hanno perso molti voti lì a tarda notte. Lo sai, Brad. Ed è quello su cui stiamo lavorando in modo molto, molto rigoroso. Ma indipendentemente da quei voti, con tutto ciò che viene detto, abbiamo perso essenzialmente per 11.000 voti, e abbiamo anche molti più voti già calcolati e certificati. E quindi non lo so, sai, Mark, non so qual è lo scopo. Non darò un passaggio a Dominion perché abbiamo trovato troppe cose brutte. Ma non abbiamo bisogno di Dominion o altro. Abbiamo vinto queste elezioni in Georgia sulla base di tutto questo. E non c'è niente di sbagliato nel dirlo, Brad. Sai, voglio dire, avere il giusto: il popolo della Georgia è arrabbiato. E questi numeri verranno ripetuti lunedì sera. Insieme ad altri che avremo a quel punto, che sono anche molto più sostanziali. E la gente della Georgia è arrabbiata, la gente del paese è arrabbiata. E non c'è niente di sbagliato nel dire che, sai, che hai ricalcolato. Perché i 2.236 in votazioni assenti. Voglio dire, sono tutti numeri esatti che sono stati fatti da società contabili, studi legali, ecc. Raffensperger: Beh, signor presidente, la sfida che hai è che i dati che hai sono sbagliati. Abbiamo parlato con i membri del Congresso e sono rimasti sorpresi. Ma loro - immagino che ci fosse una persona di nome Mr. Braynard che è venuta a queste riunioni e ha presentato i dati, e ha detto che c'erano persone morte, credo che fossero più di 5.000. Il numero effettivo era due. Due. Due persone morte che hanno votato. Quindi è sbagliato.

Trump: Beh, Cleta, come rispondi a questo? Forse me lo dici? Avvocato Trump Cleta Mitchell: Beh, direi, signor Segretario, una delle cose che abbiamo richiesto e quello che abbiamo detto è stata, se guarda, se leggi la nostra petizione, diceva che abbiamo preso i nomi e gli anni di nascita, e avevamo alcune informazioni a nostra disposizione. Abbiamo chiesto al tuo ufficio documenti che solo tu hai, e così abbiamo detto che esiste un universo di persone che hanno lo stesso nome e lo stesso anno di nascita e sono morte. Ma non abbiamo i record che hai. E una delle cose che suggeriamo formalmente e informalmente da settimane è che tu ci metta a disposizione i documenti che sarebbero necessari - Trump: Ma, Cleta, anche prima di farlo, e nemmeno includendolo, è per questo che ho incluso a malapena quel numero, anche se in uno stato abbiamo un'enorme quantità di morti. Quindi non lo so - sono sicuro che lo facciamo anche in Georgia. Sono sicuro che lo facciamo anche in Georgia. Ma siamo così avanti. Siamo molto più avanti di questi numeri, persino delle false schede elettorali di [nome], noto truffatore. Conosci Internet? Sai cosa andava di moda su Internet? "Dov'è [nome]?" Perché pensavano che sarebbe stata in prigione. "Dov'è [nome]?" È pazzo, è pazzo. Quello era. Il numero minimo è 18.000 per [nome], ma pensano che sia probabilmente circa 56.000, ma il numero minimo è 18.000 la sera in cui [nome] è tornata di corsa là quando tutti erano andati e si erano riempiti, ha riempito le urne. Ammettiamolo, Brad, voglio dire. Lo hanno fatto in riproduzione al rallentatore ingrandita, giusto? Ha imbottito le urne. Erano imbottiti come nessuno li aveva mai visti imbottiti prima. Quindi c'è un termine per questo quando è una macchina invece di un'urna, ma ha imbottito la macchina. Ha riempito la scheda.

Ogni scrutinio è andato tre volte, stavano mostrando: Ecco la scheda n. 1. Eccola una seconda volta, la terza volta, la prossima votazione. Voglio dire, guarda. Brad. Abbiamo un nuovo nastro che pubblicheremo. È devastante. E a proposito, quell'unico evento, quell'unico evento è molto più degli 11.000 voti di cui stiamo parlando. È, sai, quell'evento è stato un disastro. Ed è solo, sai, ma era, era qualcosa, non può essere contestato. E ancora, abbiamo una versione che non hai visto, ma è ingrandita. È ingrandito e puoi vedere tutto. Per qualche ragione, l'hanno messo tre volte, a ogni scrutinio, e non so perché. Non so perché tre volte. Perché non cinque volte, giusto? Vai avanti. Raffensperger: Stai parlando del video di State Farm. E penso che sia estremamente sfortunato che Rudy Giuliani o la sua gente, abbiano tagliato e tagliato quel video e lo abbiano preso fuori contesto. Il giorno successivo, abbiamo portato WSB-TV e gli abbiamo permesso di mostrare, vedere l'intera sequenza del nastro e quello che vedrai, gli eventi che sono emersi non sono neanche lontanamente vicini a ciò che è stato proiettato, sai - Trump: Ma dov'erano gli osservatori del sondaggio, Brad? Non c'erano osservatori del sondaggio lì. Non c'erano democratici o repubblicani. Non c'era sicurezza lì. Era tarda sera, tarda mattinata, presto, e nella stanza non c'era nessun altro. Dov'erano gli osservatori del sondaggio e perché hanno detto che si è rotto un acquedotto, cosa che hanno fatto e che è stato riportato sui giornali? Hanno detto che se ne erano andati. Si sono esauriti a causa di un'interruzione della rete idrica e non c'era la conduttura dell'acqua. Non c'era niente. Non c'era pausa. Non c'era interruzione principale dell'acqua. Ma noi, se tiri fuori tutto, dov'erano gli osservatori dei sondaggi repubblicani, anche dov'erano gli osservatori democratici, perché non ce n'erano. E poi dici, beh, hanno lasciato la loro stazione, sai, se guardi il nastro, e questo è stato, questo è stato esaminato dalla polizia professionale, dai detective e da altre persone, quando se ne sono andati di fretta, tutti se ne sono andati di fretta a causa della rete idrica, ma tutti se ne andarono di fretta. Queste persone hanno lasciato la loro stazione. Quando sono tornati, non sono andati alla loro stazione. Andarono al grembiule, avvolto attorno al tavolo, sotto il quale c'erano migliaia e migliaia di schede in una scatola che non era una scatola ufficiale o sigillata. E poi hanno preso quelli. Sono tornati in una stazione diversa. Quindi, se fossero tornati, sarebbero andati a piedi alla loro stazione e avrebbero continuato a lavorare. Ma non potevano farlo nemmeno perché è illegale, perché non avevano sondaggi repubblicani. E ricorda, la sua reputazione è: è conosciuta su Internet, Brad. È conosciuta dappertutto. Ti sto dicendo che "Dov'è [nome]" era uno degli elementi più interessanti. . . [nome] La conoscevano. "Dov'è [nome]?" Quindi Brad, non ci può essere alcuna giustificazione per questo. E io, sai, do a tutti il beneficio del dubbio. Ma quello era - e Brad, perché hanno messo i voti tre volte? Sai, le hanno messe tre volte. Raffensperger: Signor Presidente, non l'hanno messo. Abbiamo fatto una verifica e abbiamo dimostrato in modo definitivo che non sono stati scansionati tre volte.

Trump: Dov'erano tutti gli altri a quell'ora tarda? Dov'erano tutti? Dov'erano i repubblicani? Dov'erano le guardie di sicurezza? Erano le persone che c'erano poco prima quando tutti corsero fuori dalla stanza. Come mai non abbiamo avuto sicurezza nella stanza. Perché sono corsi in fondo al tavolo? Perché corrono lì e aprono la gonna e strappano i voti. Voglio dire, Brad. Ed erano seduti lì, credo per cinque ore o qualcosa del genere, i voti. Raffensperger : Signor Presidente, ti invieremo il link da WSB. Trump: non mi interessa il collegamento. Non ne ho bisogno Brad, ho molto meglio - Mitchell: te lo dirò. Ho visto il nastro. Il nastro completo. Così ha Alex. L'abbiamo visto. E quello che abbiamo visto e quello che abbiamo confermato nel tempismo è che hanno fatto partire tutti - abbiamo giurato dichiarazioni giurate che lo dicono. E poi hanno iniziato a elaborare le schede elettorali. E la nostra stima è che ci siano state circa 18.000 schede. Non lo sappiamo. Se lo sai. . . Trump: Erano 18.000 schede, ma le hanno usate tre volte. Mitchell: Beh, non lo so. Trump: Penso che abbiamo ingrandito il nostro. Mitchell: Ho guardato l'intero nastro. Trump: Nessuno può sostenere questo, Brad. Nessuno. Voglio dire, senti, dovresti essere un bambino per pensare a qualcosa di diverso da quello. Solo un bambino. Mitchell: Quante schede, signor Segretario, sta dicendo che sono state elaborate allora? Raffensperger: Abbiamo avuto GBI. . . indagare su questo. Abbiamo avuto il nostro - questo è Ryan Germany. Abbiamo chiesto ai nostri agenti delle forze dell'ordine di parlare con tutti coloro che erano presenti, dopo che l'evento è venuto alla luce. GBI era con loro così come gli agenti dell'FBI. Trump: Beh, non c'è modo che potrebbero - allora sono incompetenti. Sono disonesti o incompetenti, ok? Mitchell: Beh, cosa hanno trovato? Trump: Ci sono solo due risposte, disonestà o incompetenza. Non c'è proprio modo. Guarda. Non c'è modo. E sull'altra cosa, ho detto anche io, non c'è modo. Voglio dire, non è possibile che queste cose possano essere state, sai, hai tutte queste persone diverse che hanno votato, ma non vivono più in Georgia. Qual era quel numero, Cleta? Anche quello era un bel numero. Mitchell: Il numero che si è registrato fuori dallo stato dopo essersi trasferito dalla Georgia. E così avevano un appuntamento quando si sono trasferiti dalla Georgia, si sono registrati per votare fuori dallo stato, e poi sono tipo 4.500, non ho quel numero davanti a me. Trump: E poi sono tornati e hanno votato. Mitchell: E ha votato. Si. Trump: Ho pensato che fosse un numero elevato, però. Erano gli anni '20.

Consigliere generale di Raffensberger: Abbiamo esaminato anche ognuno di questi, e quei numeri che abbiamo ottenuto, che la signora Mitchell stava dicendo, non sono accurati. Tutti quelli che abbiamo passato sono persone che hanno vissuto in Georgia, si sono trasferite in uno stato diverso, ma poi sono tornate in Georgia legittimamente. E in molti casi Trump: Come possono farlo le persone? Si sono trasferiti e poi hanno detto: "Ah, al diavolo, tornerò indietro". Sai, non sembra molto normale. . . vuoi dire, si sono trasferiti, e cosa, si sono persi così tanto che volevano tornare a vivere? È pazzesco. Germany: sono tornati indietro anni fa. Non era come qualcosa appena prima delle elezioni. Quindi c'è qualcosa in quei dati che, semplicemente, non è accurato. Trump: Beh, non lo so, tutto quello che so è che è certificato. E sono usciti dalla Georgia e hanno votato. Non ha detto che sono tornati qui, Cleta, vero? Mitchell: No, ma voglio dire, stiamo esaminando la registrazione degli elettori. Di nuovo, se disponi di record aggiuntivi, lo abbiamo chiesto, ma non hai condiviso nulla di tutto ciò con noi. Continui a dire che hai indagato sulle accuse. Trump: Cleta, molte di queste non hanno bisogno di essere condivise. Voglio dire, ad essere onesti, dovrebbero condividerlo. Dovrebbero condividerlo perché vuoi arrivare a un'elezione onesta. Ho vinto queste elezioni con centinaia di migliaia di voti. Non ho mai perso la Georgia. Non c'è modo. Abbiamo vinto per centinaia di migliaia di voti. Sto solo usando piccoli numeri, quando li sommi, sono molte volte gli 11.000. Ma ho vinto quello stato con centinaia di migliaia di voti. Pensi sia possibile che abbiano distrutto le schede nella contea di Fulton? Perché questo è ciò che si dice. E anche che Dominion ha eliminato le macchine. Quel Dominion si sta davvero muovendo velocemente per sbarazzarsi dei loro, uh, macchinari. Ne sai qualcosa? Perché è illegale, giusto? Germany: No, Dominion non ha spostato nessun macchinario dalla contea di Fulton. Trump: Ma hanno spostato le parti interne delle macchine e le hanno sostituite con altre parti? Germany: No. Trump: sei sicuro, Ryan? Germany: ne sono sicuro. Sono sicuro, signor presidente. Trump: che dire, che dire delle schede elettorali. La frantumazione delle schede. Hanno distrutto le schede? Germany: L'unica indagine che abbiamo su questo - non hanno distrutto nessuna scheda. Si è verificato un problema nella contea di Cobb in cui stavano facendo il normale sminuzzamento dell'ufficio, eliminando le vecchie cose, e abbiamo indagato su questo. Ma questa roba da, sai, da te sai elezioni passate. Trump: Non supera il test dell'olfatto perché abbiamo sentito che stanno distruggendo migliaia e migliaia di schede, e ora quello che stanno dicendo: "Oh, stiamo solo pulendo l'ufficio". Sai. Raffensperger: Signor Presidente, il problema che ha con i social media, loro - le persone possono dire qualsiasi cosa. Trump: Oh, questo non è un social media. Questi sono i media Trump. Non sono social media. Non lo è davvero; non sono social media. Non mi interessano i social media. Non potrebbe importarmene di meno. I social media sono Big Tech. Big Tech è dalla tua parte, sai. Non so nemmeno perché tu abbia una parte, perché dovresti voler avere un'elezione accurata. E tu sei un repubblicano.

Raffensperger: Crediamo di avere un'elezione accurata. Trump: No, no non lo fai. No, no non lo fai. Non hai. Neanche vicino. Sei fuori di centinaia di migliaia di voti. E solo sui numeri piccoli, sei fuori con questi numeri, e questi numeri non possono essere solo - beh, perché non lo fai? - Va bene. Quindi ci hai mandato nella contea di Cobb per la verifica della firma, giusto? Ci hai mandato nella contea di Cobb, in cui non volevamo entrare. E hai detto che sarebbe stato aperto al pubblico. Quindi abbiamo avuto i nostri esperti lì, non erano ammessi nella stanza. Ma non volevamo Cobb County. Volevamo Fulton County. E non ce lo daresti. Ora, perché non stiamo firmando - e perché non può essere aperto al pubblico? E perché non possiamo farlo fare a professionisti invece di dilettanti di rango che non troveranno mai nulla e non vorranno trovare nulla? Non vogliono trovare, sai che non vogliono trovare niente. Un giorno mi dirai il motivo, perché non capisco il tuo ragionamento, ma un giorno mi dirai il motivo. Ma perché non vuoi trovare? Germania: signor presidente, abbiamo scelto la contea di Cobb - Trump: Perché non vuoi trovare. . . Che cosa? Germany: scusa, vai avanti. Trump: Allora perché hai fatto Cobb County? Non abbiamo nemmeno richiesto - abbiamo richiesto Fulton County, non Cobb County. Vai avanti per favore. Vai avanti. Germany: abbiamo scelto la contea di Cobb perché quella era l'unica contea in cui sono state presentate prove che la verifica della firma non fosse stata eseguita correttamente Trump: No, ma te l'ho detto. Non lo stiamo dicendo, non lo stiamo dicendo. Mitchell: Lo abbiamo detto. Trump: Fulton County. Guarda. Stacey, secondo me, Stacey è disonesta come loro. Ti ha sconfitto. . . a tutto. Ti ha fatto firmare un accordo totalmente incostituzionale, che è un accordo disastroso. Non puoi controllare le firme. Non riesco a immaginare che tu possa fare la raccolta, immagino, in base a quell'accordo. Quell'accordo è un disastro per questo paese. Ma in qualche modo ti ha fatto firmare quella cosa e ti ha superato in astuzia ad ogni passo. E odio immaginare cosa succederà lunedì o martedì, ma è molto spaventoso per le persone. Sai, quando le schede fluiscono dal nulla. È molto spaventoso per le persone. Quel decreto di consenso è un disastro. È un disastro. Un ottimo avvocato che l'ha esaminato ha detto di non aver mai visto niente di simile. Raffensperger: la raccolta è ancora illegale nello stato della Georgia. E quell'accordo transattivo non ha cambiato quella virgola. Trump: non è un accordo transattivo, è un decreto di consenso. Dice anche un decreto di consenso su di esso, non è vero? Utilizza il termine decreto del consenso. Non dice accordo transattivo. È un decreto di consenso. È un disastro. Raffensperger: È un accordo transattivo. Trump: cosa c'è scritto sopra? Raffensperger: Ryan? Germania: non ce l'ho davanti, ma non è stato registrato dal tribunale, non è un ordine del tribunale. Trump: Ma Ryan, si chiama decreto di consenso, è vero? Sulla carta. È giusto? Germany: non lo so. Io non. Non ci credo, ma non ce l'ho davanti. Trump: Va bene, comunque, è un disastro. È un disastro. Guarda. Ecco il problema. Possiamo passare attraverso la verifica della firma e troveremo centinaia di migliaia di firme, se ci lasci fare. E l'unico modo per farlo, come sai, è andare nel passato. Ma non l'hai fatto a Cobb County. Hai appena guardato una pagina rispetto a un'altra. L'unico modo per eseguire una verifica della firma è passare da quello che l'ha firmata a novembre. Recentemente. E confrontalo con due anni fa, quattro anni fa, sei anni fa, sai, o anche uno. E scoprirai di avere molte firme diverse. Ma a Fulton, dove hanno scaricato le schede, scoprirai di averne molte che non sono nemmeno firmate e molte che sono falsi. Va bene, lo sai. Lo sai. Non hai dubbi su questo.

E scoprirai che sarai a 11.779 in pochi minuti perché Fulton County è totalmente corrotta, e anche lei è totalmente corrotta. E vanno in giro a interpretarti e ridono di te alle tue spalle, Brad, che tu lo sappia o no, stanno ridendo di te. E hai preso uno stato che è uno stato repubblicano, e hai reso quasi impossibile vincere per un repubblicano a causa di barare, perché hanno imbrogliato come nessuno ha mai imbrogliato prima. E non mi interessa quanto tempo ci metto, sai, avremo altri stati che si fanno avanti - abbastanza bene. Ma non lo farò. . . questo non è mai. . . questo è . . . Abbiamo un talento incredibile che ha detto di non aver mai visto nulla. . . Ora il problema è che hanno bisogno di più tempo per i grandi numeri. Ma sono numeri molto consistenti. Ma penso che andrà bene che loro - a proposito, una piccola informazione - penso che scoprirai che stanno distruggendo le schede perché devono sbarazzarsi delle schede perché le schede non sono firmate. Le schede sono corrotte e sono nuove di zecca e non hanno sigilli, e c'è tutto con le schede. Ma i voti sono corrotti. E scoprirai che sono - il che è totalmente illegale - è più illegale per te che per loro perché, sai, quello che hanno fatto e non lo stai segnalando. Questo è un criminale, è un reato penale. E non puoi lasciare che accada. È un grosso rischio per te e per Ryan, il tuo avvocato. E questo è un grosso rischio. Ma stanno distruggendo le schede, secondo me, sulla base di ciò che ho sentito. E stanno rimuovendo macchinari e li stanno spostando il più velocemente possibile, entrambi ritrovamenti criminali. E non puoi lasciare che accada, e lo stai lasciando accadere. Sai, voglio dire, ti sto avvisando che stai lasciando che accada. Quindi guarda. Tutto quello che voglio fare è questo. Voglio solo trovare 11.780 voti, uno in più di quelli che abbiamo perché abbiamo vinto lo Stato. E capovolgere lo stato è una grande testimonianza per il nostro paese perché, sai, questo è - è un testamento che possono ammettere un errore o come vuoi chiamarlo. Se è stato un errore, non lo so. Molte persone pensano che non sia stato un errore. Era molto più criminale di così. Ma è un grosso problema in Georgia, e non è un problema che sta andando via. Voglio dire, sai, non è un problema che sta andando via. Germany: questo è Ryan. Stiamo esaminando tutte quelle cose che hai menzionato. Trump: bene. Ma se lo trovi, devi dirlo, Ryan. Germany: . . . Lascia che ti dica cosa stiamo vedendo. Quello che stiamo vedendo non è affatto quello che stai descrivendo. Questi sono investigatori del nostro ufficio, questi sono investigatori del GBI, e stanno cercando, e stanno bene. E non è quello che vedono. E continueremo a guardare tutte queste cose. Trump: Beh, è meglio che controlli le schede perché stanno distruggendo le schede, Ryan. Te lo sto solo dicendo, Ryan. Stanno distruggendo le schede. E dovresti guardarlo con molta attenzione. Perché è così illegale. Sai, potresti anche non crederci perché è così brutto. Ma stanno distruggendo le schede perché pensano che alla fine ci arriveremo. . . perché alla fine entreremo in Fulton. Secondo me, non è mai troppo tardi. . . . Quindi, questa è la storia. Ascolta, abbiamo bisogno solo di 11.000 voti. Abbiamo molto di più di così com'è ora. Avremo sempre di più. E . . . hai votazioni provvisorie, Brad? Schede provvisorie? Raffensperger: Le votazioni provvisorie sono consentite dalla legge statale. Trump: Certo, ma voglio dire, sono contati o li hai semplicemente trattenuti perché, sai, in altre parole, quanti voti provvisori hai nello stato? Raffensperger: ti daremo quel numero. Trump: Perché la maggior parte di loro è intestata al nome Trump. Perché queste sono persone che sono state truffate quando sono entrate. E abbiamo migliaia di persone che hanno testimoniato o che vogliono testimoniare. Quando sono entrati, avrebbero votato con orgoglio il 3 novembre. E gli è stato detto: "Mi dispiace, sei già stato votato, hai già votato". Le donne, gli uomini hanno iniziato a urlare: 'No. Ho votato con orgoglio fino al 3 novembre '. Hanno detto: "Mi dispiace, ma sei già stato votato e hai un voto". E queste persone sono fuori di sé. Così sono usciti e hanno compilato una scheda provvisoria, inserendovi il nome Trump. E che dire di quella serie di schede militari che è arrivata. E anche se ho vinto molto, è stato Trump al 100%. Intendo Biden al 100%. Lo sai? Un folto gruppo di schede elettorali è arrivata, penso che fosse a Fulton County, e per caso erano al 100 percento per Trump - per Biden - anche se Trump ha vinto le forze armate di molto, sai, una quantità enorme. Ma questi voti erano al 100 per cento per Biden. E tu lo sai? Ne è arrivato un numero molto consistente, tutto per Biden. Qualcuno lo sa? Mitchell: Lo so, ma ... Trump: Ok, Cleta, non te lo sto chiedendo, Cleta, onestamente. Chiedo a Brad. Sai delle schede militari che abbiamo confermato ora. Sai delle schede militari che sono arrivate che erano del 100 percento, voglio dire del 100 percento, per Biden. Lo sai? Germany: non lo so. So che abbiamo, quando arrivano le schede militari, non sono solo militari, ma anche militari e cittadini stranieri.

La parte militare di questo è generalmente repubblicana. La parte dei cittadini d'oltremare di solito diventa molto democratica. Questo era un mix di loro. Trump: No, ma questo era. Va bene. Ma ho circa il 78 percento dei militari. Questi voti erano tutti a favore. . . Non me l'hanno detto all'estero. Potrebbe essere anche all'estero, ma in tutta franchezza ricevo voti anche all'estero, Ryan. No, sono arrivati, ne è arrivata una grande quantità, ed era, citando, il 100 percento per Biden. E questo è criminale. Sai, è criminale. Va bene. Questo è un altro criminale, questo è un altro dei tanti eventi criminali, molti eventi criminali qui. Non lo so, ascolta, Brad. Devo arrivare. . . Devo trovare 12.000 voti e li ho molte volte. E quindi, ho vinto lo stato. Questo prima di passare alla fase successiva, che è in corso proprio ora. Sai, e ti ho visto stamattina, e hai detto, beh, non c'era criminalità. Ma voglio dire che tutta questa roba è molto pericolosa. Quando parli di non criminalità, penso che sia molto pericoloso per te dirlo. Solo, non so perché non vuoi che i voti vengano contati così come sono. Come anche tu quando sei andato a controllare. E sono rimasto sorpreso perché, sai. . . E abbiamo trovato qualche migliaio di voti contro di me. In realtà sono rimasto sorpreso perché il modo in cui è stato effettuato il controllo, tutto quello che stai facendo, sai, ricertificare i voti esistenti e, sai, ti sono stati dati dei voti e li hai semplicemente contati, e hai ancora trovato 3.000 che erano cattivi. Quindi era un po 'sorprendente che si trattasse di tre o cinque, non lo so. Ancora tanti voti. Ma devi tornare a controllare dagli anni passati rispetto alle firme. E se controlli con la contea di Fulton, ne avrai centinaia di migliaia perché hanno scaricato schede nella contea di Fulton e nell'altra contea accanto ad essa. Allora cosa faremo qui, gente? Mi servono solo 11.000 voti. Ragazzi, ho bisogno di 11.000 voti. Dammi una pausa. Sai, ce l'abbiamo già in abbondanza. Oppure possiamo continuare, ma non è giusto per gli elettori della Georgia perché vedranno cosa è successo e vedranno cosa è successo. Voglio dire, io, prenderò chiunque tu voglia riguardo a [nome] e alla sua adorabile figlia, una ragazza molto adorabile, ne sono sicuro. Ma, ma [nome]. . . Affronterò chiunque tu voglia. E il minimo, c'erano 18.000 schede, ma le hanno usate tre volte. Quindi, sai, molti voti. Ed erano tutti per Biden, a proposito, questa è l'altra cosa che non abbiamo detto. Sai, [nome], l'unica cosa che ho dimenticato di dire, che era la più importante. Sai che ogni singolo voto che ha fatto è andato a Biden. Lo sai, vero? Lo sai che, a proposito, Brad? Ogni singola votazione che ha fatto attraverso le macchine al mattino presto, la mattina presto è andata a Biden. Lo sapevi, Ryan? Germany: non è esatto, signor presidente. Trump: Huh. Cosa è accurato? Germany: i numeri che stiamo mostrando sono accurati. Trump: No, riguardo a [nome]. Di mattina presto, Ryan. Dove ha portato la donna, sai, quando l'intera banda ha preso la roba da sotto il tavolo, giusto? Sai, sai per chi erano quelle schede, sai a chi erano intestate, sai per chi votavano? Germany: no, non specificamente. Trump: hai mai controllato? Germany: abbiamo fatto quello che ti ho descritto prima Trump: No no no - hai mai controllato le schede che sono state scansionate da [nome], un noto agente politico, balloteer? Hai mai controllato a chi servivano quei voti? Germany: abbiamo esaminato la situazione che hai descritto. Trump: No, erano al 100 percento per Biden. 100 percento. Non c'è stato un voto Trump in tutto il gruppo. Perché non vuoi trovare questo, Ryan? Cos'hai che non va? Ho sentito che il tuo avvocato è molto difficile, in realtà, ma sono sicuro che sei un bravo avvocato. Hai un bel cognome. Ma, ma sono solo curioso, perché no, perché continui a combattere questa cosa? Semplicemente non ha senso. Abbiamo superato i 17.779, giusto? Abbiamo superato quel numero e, se prendessi solo [nome], supereremo quel numero per cinque, cinque o sei volte quando lo moltiplichi per tre. E ogni singolo scrutinio andava a Biden, e tu non lo sapevi, ma ora lo sai. Allora dimmi, Brad, cosa faremo? Abbiamo vinto le elezioni e non è giusto portarcelo via in questo modo. E sarà molto costoso in molti modi. E penso che tu debba dire che lo riesaminerai e lo puoi riesaminare, ma riesaminalo con persone che vogliono trovare risposte, non persone che non vogliono trovare risposte.

Ad esempio, sto sentendo Ryan che probabilmente è, sono certo un grande avvocato e tutto il resto, ma sta facendo dichiarazioni su quelle schede che non sa. Ma li sta facendo con questo - li ha fatti con sicurezza. Ma ora penso che sia meno sicuro perché la risposta è che sono andati tutti a Biden, e questo da solo ci vince di molto le elezioni. Lo sai, quindi. Raffensperger: Signor Presidente, ci sono persone che inviano informazioni e noi abbiamo le nostre persone che inviano informazioni. E poi viene davanti al tribunale, e il tribunale deve prendere una decisione. Dobbiamo restare fedeli ai nostri numeri. Crediamo che i nostri numeri siano corretti. Trump: Perché dici questo, però? Non lo so. Voglio dire, certo, possiamo giocare a questo gioco con i tribunali, ma perché lo dici? Prima di tutto, non ci assegnano nemmeno un giudice. Non ci assegnano nemmeno un giudice. Ma perché non dovresti. . . Ehi Brad, perché non dovresti dare un'occhiata a [nome]? E perché non vorresti dire, ehi, se in effetti il presidente Trump ha ragione su questo, allora vince lo stato della Georgia, solo quell'incidente da solo senza passare attraverso centinaia di migliaia di voti persi. Dici solo, tieni duro, voglio dire che ti ho guardato, sai, non ti importa di niente. "I tuoi numeri sono corretti." Ma i tuoi numeri non sono corretti. Si sbagliano davvero e si sbagliano davvero, Brad. E so che questa telefonata non andrà da nessuna parte se non, alla fine, sai - Guarda, alla fine vinco io, ok? Perché voi ragazzi vi sbagliate così tanto. E tu hai trattato questo. Hai trattato così male la popolazione della Georgia. Tu, tra te e il tuo governatore, che è sotto di 21 punti, lui era sotto di 21 punti. E come uno scemo, l'ho appoggiato, ed è stato eletto, ma ti dirò che è un disastro. Le persone sono così arrabbiate in Georgia, non riesco a immaginare che venga mai eletto di nuovo, te lo dirò ora. Ma perché non vorresti trovare la risposta giusta, Brad, invece di continuare a dire che i numeri sono corretti? Perché quei numeri sono così sbagliati? Mitchell: Signor Segretario, Signor Presidente, una delle cose che siamo stati, Alex può parlarne, ne abbiamo parlato e non so se le informazioni siano state trasmesse al suo ufficio, ma penso che cosa sta dicendo il presidente, e quello che abbiamo cercato di fare è dire, guarda, il tribunale non sta agendo sulla nostra petizione. Non hanno nemmeno assegnato un giudice. Ma il popolo della Georgia e il popolo d'America hanno il diritto di conoscere le risposte. E hai dati e record a cui non abbiamo accesso. E puoi continuare a dirci e fare dichiarazioni pubbliche che hai indagato su questo e niente da vedere qui. Ma non lo sappiamo. Tutto quello che sappiamo è quello che ci dici. Quello che non capisco è perché non sarebbe nel migliore interesse di tutti cercare di arrivare in fondo, confrontare i numeri, sai, se dici, perché. . . per cercare di arrivare alla verità perché non abbiamo modo di confermare quello che ci stai dicendo. Ci dici che avevi un'indagine alla State Farm Arena. Non ho nessun rapporto. Non ho mai visto un rapporto di indagine. Non so che sia. Sono stato abbastanza coinvolto in questo, e non lo so. E questa è solo una delle 25 categorie. E nemmeno. E siccome io, come ha detto il presidente, non siamo nemmeno entrati nella questione del Dominio. Quello' non fa parte del nostro caso. Non fa parte di, semplicemente non ci sentivamo come se ne avessimo per essere in grado di sviluppare - Trump: No, abbiamo un modo, ma non voglio entrarci. Abbiamo trovato un modo. . . scusatemi, ma non ne abbiamo bisogno perché abbiamo perso solo 11.000 voti, quindi non ne abbiamo nemmeno bisogno. Personalmente penso che siano corrotti da morire. Ma non ne abbiamo bisogno. Tutto quello che dobbiamo fare, Cleta, è trovare più di 11.000 voti. Quindi non ne abbiamo bisogno. Non sto cercando di scuotere il mondo intero. Abbiamo vinto facilmente la Georgia. L'abbiamo vinto con centinaia di migliaia di voti. Ma se segui numeri semplici e semplici, abbiamo vinto facilmente, facilmente. Quindi non stiamo dando a Dominion un passaggio sul record. Non abbiamo bisogno di Dominion perché abbiamo così tanti altri voti che non abbiamo bisogno di dimostrarlo più di quanto ne abbiamo già. Avvocato Trump: Signor Presidente e Cleta, questo è Kurt Hilbert, se posso intervenire per un momento. Ryan, vorrei suggerire che solo quattro categorie che sono già state menzionate dal presidente che hanno effettivamente un numero fisso di 24.149 voti che sono stati contati illegalmente. Questo di per sé è sufficiente per cambiare i risultati o mettere in dubbio il risultato. Vorremmo sederci con il vostro ufficio e possiamo farlo a scopo di compromesso e proprio come questa telefonata, solo per occuparci di quella categoria limitata di voti. E se sei in grado di stabilire che i nostri numeri non sono accurati, allora va bene. Tuttavia, riteniamo che siano accurati. Ora abbiamo tre o quattro esperti separati che esaminano questi numeri. Trump: i contabili certificati li hanno esaminati. Hilbert: corretto. E questo si basa solo sui dati USPS e sui dati del tuo segretario di stato. Quindi questo è ciò che ti supplichiamo e ti chiediamo di fare, di sederti con noi in un processo di compromesso e di accordi e di esaminare effettivamente gli ID elettori registrati e le registrazioni. E se riesci a convincerci che 24.149 è inesatto, allora va bene. Ma tendiamo a credere che sia, sai, ovviamente più di 11.779. È sufficiente per cambiare completamente i risultati in sé e per sé. Allora cosa ne direbbe, signor Germany? Germany: sono felice di parlare con i nostri avvocati, e lo organizzeremo. Quel numero non è preciso. E penso che possiamo mostrarti, per tutti quelli che abbiamo visto, perché non lo è. E quindi, se questo può essere d'aiuto, sono felice di parlare con i nostri avvocati e di organizzarlo con voi. Trump: Beh, lascia che ti chieda, Kurt, pensi che sia un numero preciso. Era basato sulle informazioni fornite dal segretario del dipartimento di stato, giusto? Hilbert: È corretto. Quelle informazioni sono i dati minimi e più conservativi basati sui dati dell'USPS e sui dati del segretario di stato che sono stati resi disponibili al pubblico. Non abbiamo i numeri interni del Segretario di Stato. Eppure lo abbiamo chiesto sei volte. Ho inviato una lettera a. . . più volte richiedendo queste informazioni, ed è stato respinto ogni volta. Quindi è ovvio che se le informazioni non sono disponibili, c'è qualcosa da nascondere. Questo è il problema che abbiamo. Germany: Beh, non è così, signore. Ci sono cose che voi ragazzi avete il diritto di ottenere. E ci sono cose che per legge non siamo autorizzati a dare. Trump: Beh, devi. Beh, per legge non ti e 'permesso fornire risultati elettorali errati, ok? Non ti è permesso farlo. Ed è quello che hai fatto. Questo è un risultato elettorale errato. E onestamente, dovrebbe andare molto velocemente. Dovresti incontrarti domani perché hai una grande elezione in arrivo e per quello che hai fatto al presidente - sai, la gente della Georgia sa che questa era una truffa - e per quello che hai fatto al presidente , molte persone non andranno a votare. E molti repubblicani voteranno negativamente perché odiano quello che hai fatto al presidente. Va bene? Lo odiano. E voteranno. E saresti rispettato. Veramente rispettato, se questa cosa potesse essere risolta prima delle elezioni. Martedì ci saranno grandi elezioni. E penso che sia davvero importante incontrarsi domani e lavorare su questi numeri. Perché so, Brad, che se pensi che abbiamo ragione, penso che dirai, e non sto cercando di incolpare nessuno, sto solo dicendo, sai, e, sai, sotto nuovo conta, e sotto nuove visioni, dei risultati elettorali, abbiamo vinto le elezioni. Sai? È molto semplice. Abbiamo vinto le elezioni. Come hanno detto i governatori dei principali stati e degli stati circostanti, non c'è modo di perdere la Georgia. Come dicono i politici della Georgia, non è possibile che tu abbia perso la Georgia. Nessuno.

Tutti sanno che l'ho vinto con centinaia di migliaia di voti. Ma vi dirò che martedì avrà un grande impatto se voi ragazzi non riuscirete a sistemare questa cosa velocemente. che se pensi che abbiamo ragione, penso che dirai, e non sto cercando di incolpare nessuno, sto solo dicendo, sai, e, sai, sotto nuovi conteggi e sotto nuovi punti di vista, dei risultati elettorali, abbiamo vinto le elezioni. Sai? È molto semplice. Abbiamo vinto le elezioni. Come hanno detto i governatori dei principali stati e degli stati circostanti, non c'è modo di perdere la Georgia. Come dicono i politici della Georgia, non è possibile che tu abbia perso la Georgia. Nessuno. Tutti sanno che l'ho vinto con centinaia di migliaia di voti. Ma vi dirò che martedì avrà un grande impatto se voi ragazzi non riusc… Meadows: Signor Presidente, questo è Mark. Sembra che abbiamo due parti diverse che concordano sul fatto che possiamo guardare a quelle aree, e presumo che possiamo farlo entro le prossime 24-48 ore, per andare avanti e riconciliarlo in modo da poter guardare le due reclami e assicurandoci di ottenere l'accesso ai dati del segretario di stato per convalidare o invalidare i reclami che sono stati fatti. È corretto? Germany: No, non è quello che ho detto. Sono felice che i nostri avvocati si siedano con Kurt e gli avvocati da quella parte e gli spieghino, ehi, ecco, in base a quello che abbiamo visto finora, ecco come sappiamo che è sbagliato, questo è sbagliato questo è sbagliato, questo è sbagliato, questo è sbagliato. Allora quello che stai dice… Meadows: Sì. Quindi permettimi di consigliarti, Ryan, se tu e Kurt vi riunite, sai, quando finiremo questa telefonata, se potessi riunirti e elaborare un piano per affrontare parte di ciò che abbiamo con il tuo avvocati dove possiamo effettivamente esaminare i dati. Ad esempio, signor segretario, posso dire che erano solo due morti che avrebbero votato. Posso prometterti che ce ne sono di più. E questo potrebbe essere quello che mostra la tua indagine, ma posso prometterti che ce ne sono di più. Ma allo stesso tempo, penso che sia importante andare avanti e muoverci rapidamente per provare a farlo e risolverlo il più rapidamente possibile. E se questo è il buon passo successivo. Se tutto va bene, possiamo finire questa telefonata e andare avanti e concordare che voi due vi riunirete immediatamente. Trump: Beh, perché i miei avvocati non ti mostrano da dove hai preso le informazioni. Mostrerà il segretario di stato e non dovrai nemmeno guardare i nomi. Non vogliamo nomi. Non ci interessa. Ma abbiamo ricevuto queste informazioni da te. E Stacey Abrams sta ridendo di te. Va in giro dicendo che questi ragazzi sono più stupidi di una roccia. Quello che ha fatto a questa festa è incredibile, te lo dico. E ho corso contro di lei solo una volta.

Ed era con un ragazzo di nome Brian Kemp, e l'ho picchiata. E se non fossi corso, Brian non avrebbe avuto nemmeno una possibilità, né in generale né nelle primarie. Era morto, morto come un chiodo della porta. Non ha mai pensato di avere una possibilità contro nessuno dei due. Che schmuck ero. Ma è così. È così che va. Vorrei che tu . . . per gli avvocati. . . IO' Vorrei che forse incontrassi Ryan, idealmente domani, perché penso che dovremmo arrivare a una risoluzione prima delle elezioni. Altrimenti avrai persone che semplicemente non voteranno. Non vogliono votare. Odiano lo stato, odiano il governatore e odiano il segretario di stato. Te lo dirò subito. Le uniche persone a cui piaci sono persone che non voteranno mai per te. Lo sai, Brad, vero? Gli piaci, sai, gli piaci. Non riescono a credere a quello che hanno trovato. Vogliono più persone come te. Allora, senti, puoi stare insieme domani? E, Brad, vogliamo solo la verità. È semplice. Odiano il governatore e odiano il segretario di stato. Te lo dirò subito. Le uniche persone a cui piaci sono persone che non voteranno mai per te. Lo sai, Brad, vero? Gli piaci, sai, gli piaci. Non riescono a credere a quello che hanno trovato. Vogliono più persone come te. Allora, senti, puoi stare insieme domani? E, Brad, vogliamo solo la verità. È semplice. odiano il governatore e odiano il segretario di stato. Te lo dirò subito. Le uniche persone a cui piaci sono persone che non voteranno mai per te. Lo sai, Brad, vero? Gli piaci, sai, gli piaci. Non riescono a credere a quello che hanno trovato. Vogliono più persone come te. Allora, senti, puoi stare insieme domani? E, Brad, vogliamo solo la verità. È semplice. E tutti staranno molto bene se la verità verrà fuori. Va bene. Ci vuole un po 'di tempo, ma lascia che la verità venga fuori. E la verità è che ho vinto per 400.000 voti. Almen

