Covid, muore il primo deputato Usa: Luke Letlow aveva 41 anni, lascia moglie e due figli. E Biden accelera il piano vaccini

Il Covid si porta un deputato Usa, il repubblicano Luke Letlow: aveva 41 anni ed è la prima vittima da coronavirus nel Congresso americano. Letlow era stato appena eletto nel quinto distretto della Louisiana e avrebbe dovuto prestare giuramento domenica. Il governatore della Louisiana, John Bel Edwards, ha annunciato la sua morte su Twitter: «È con il cuore distrutto dal dolore che porgo le nostre condoglianze alla famiglia del deputato Letlow, morto dopo aver combattuto contro Covid-19 ». Letlow lascia la moglie Julia e due figli piccoli, che appaiono in numerose foto (soprattutto della campagna elettorale che aveva concluso da poco), dopo aver battuto lo stato palmo a palamo.

APPROFONDIMENTI CALIFORNIA Covid, partorisce ma è positiva e la mandano a casa in... VACCINO Usa, Fda autorizza vaccino Pfizer-BioNTech USA Covid, si sente male sul volo da Orlando a Los Angeles, poi muore:... USA Covid, dottoressa denuncia: «In ospedale trattata come... USA Covid, partorisce all'ottavo ma era positiva: Erika muore poco... CENTO Covid a Ferrara, morto a 55 anni il carabiniere Luca Rigato, lascia... NOCERA INFERIORE Covid a Nocera Inferiore, incinta al quarto mese muore per il virus:... TEXAS Covid, a 4 anni perde entrambi i genitori. La zia per la sua festa... USA Usa, la sorella muore di Covid, lei si prende carico di 12 figli:...

41-year-old @GOP Congressman-elect Luke Letlow—who held numerous maskless rallies during his campaign and pushed to reopen during the #pandemic—just DIED from #COVID19, leaving behind his wife and 2 young kids. https://t.co/IE08iqIrWa — Dena Grayson, MD, PhD (@DrDenaGrayson) December 30, 2020

Era stato lo stesso Letlow, lo scorso 18 dicembre, ad annunciare - sul suo profilo Twitter ufficiale - che era risultato positivo. L’esponente repubblicano, tre giorni dopo, era stato poi ricoverato in ospedale. E dal suo letto, fino a poco tempo prima di morire, Letlow ringraziava via social chi stava pregando per la sua guarigione e la sua famiglia.

Thank you to everyone for your kind words and prayers. I have tested positive for COVID-19. I’m at home resting, following all CDC guidelines, quarantine protocols, and the recommendations of my doctors. — Luke Letlow (@LukeLetlow) December 18, 2020

La pandemia continua intanto a flagellare gli americani: gli Stati Uniti hanno registrato 19,5 milioni di casi e 337.918 decessi fino a martedì, di gran lunga i peggiori risultati al mondo. In 24 ore sono stati registrati 3.223 decessi in più (+ 1%). Secondo i dati della John Hopkins University, un americano su 1.000, è morto a causa del virus.

Joe Biden nel frattempo accelera il piano di emergenza. Un milione di vaccini contro il Covid-19 al giorno è l’obiettivo fissato dal presidente eletto degli Stati Uniti, che ha definito il piano ambizioso ma fattibile se il Congresso stanzierà i fondi necessari. Accuse invece al presidente in carica. «Il piano di Trump è in ritardo», ha dichiarato, «come avevo da tempo temuto e avvertito, non sta progredendo abbastanza. Trump aveva parlato di 20 milioni di americani vaccinati entro la fine dell’anno ma mancano due giorni alla fine dell’anno e sono stati vaccinati solo pochi milioni di persone». A vaccinarsi in diretta tv col siero di Moderna, è stata la sua prossima vice, Kamala Harris.

Jairo Castillo, morto per Covid stella dello scouting del baseball: aveva 31 anni

Morto Stefano D'Orazio, batterista gentiluomo dei Pooh aveva 72 anni: era positivo al Covid

Ultimo aggiornamento: 08:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA