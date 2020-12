© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Quando mancano ormai poche ore alla fine di una dir poco "atipico", ilsi candida a buon diritto a essere inserito nella lista delle annate che difficilmente dimenticheremo, anzi, già consegnato alla. Per unaCominciamo dalla: evento se non unico quantomeno (per fortuna) piuttosto raro, sicuramente eccezionale, che ogni volta che si è verificato ha letteralmentenon solo lama anche le- Chiedere, per dettagli, alledegliche se avevano cercato di limitare i danni durante lapoco hanno potuto con lae, ora, rischiano di uscire con ledalla temutache i Governi stanno cercando di evitare con ogni mezzo ma glinon hanno ancora escluso.Non solo: dallaalloin pochi mesi il "ha dovuto cedere il passo ache ci accompagneranno in, anche quando lasarà un lontano ricordo.- Ildell'anno, però, è piuttostoSolo pochi giorni fa è arrivata la parola fine sulquello traLe trattative post-, infatti, ci hanno tenuto colfino all'ultimo secondo con ilche si è aggiratoper mesi, fino a quando è stato letteralmente "scacciato" dalla sofferta intesa arrivata in extremis laProprio in questi minuti, intanto, è arrivata la notizia chehanno1.246 pagine di accordo che, dunque,- Tra le notizie dell'anno, certamente,negli Stati Uniti o se preferite la- la cui riconferma sarebbe stata invece pressochè scontata senza lo "sgambetto" del Covid - che ha pagato a carissimo prezzo la gestione, secondo molti,proprio dellaCala, dunque, il sipario sullmentre scalda i motori latargatache promette di aprire unanei rapporti consnobbata, invece, dall'