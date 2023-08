Francia, donna chiusa in casa dal 2011: ritrovata nuda, denutrita e con fratture. Fermato il marito

Dodici anni di torture e reclusione. La storia agghiacciante arriva dalla Francia: una donna di 53 anni ha raccontato di esser stata rinchiusa in casa dal 2011 in un appartamento di Forbach nel dipartimento di Mosella, non lontano dalla Germania. La donna, di nazionalità tedesca, è stata scoperta questa mattina dalla polizia, che ha fermato il marto di 55 anni alla sei del mattino. La moglie è stata ritrovata in una stanza nuda, con il cranio rasato, denutrita e con fratture, ha precisato una fonte vicina all'inchiesta confermando informazioni di Rmc.

Rapita e torturata dal 2011

Forbach è una tranquilla cittadina francese al confine con la Germania. Secondo fonti di polizia, la donna sarebbe stata ritrovata in una stanzaLa vittima, rivela radio Rmc, presentava fratture «alle gambe e alle dita» ed è stata ricoverata in ospedale. Dai primi elementi dell'inchiesta, appare verosimile che sia stata torturata. Il marito è attualmente posto in stato di fermo presso la polizia giudiziaria di Metz, scrive il giornale Républicain Lorrain.

La moglie, di origini tedesche come il marito secondo radio Rmc, sarebbe riuscita a chiamare la polizia tedesca, che ha a sua volta contattato i colleghi francesi prima dell'intervento all'alba di questa mattina.

Secondo Bfmtv, un'inchiesta è stata aperta per sequestro, stupro aggravato, atti di tortura e di barbarie. Nell'appartamento degli orrori sarebbe anche ritrovato un «quaderno» in cui l'uomo «annotava i fatti e i momenti in cui nutriva la vittima», rivela radio Rmc. Un incubo durato 12 anni.